Münchner Olympiapark schließt Eingänge

IMAGO/Michael Nguyen

Tausende Fans sind zum Spiel angereist.

Keine drei Stunden vor dem Champions-League-Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain ist die Fanzone im Olympiapark voll.

Etwa 20.000 Menschen seien eingelassen worden, nun sei der Zugang geschlossen, sagte ein Stadtsprecher. Wer gemeinsam mit vielen anderen das Spiel von 21:00 Uhr an verfolgen wolle, könne noch auf die Fanzonen etwa am Königsplatz ausweichen. Auch in Biergärten wurden Public-Viewing-Events angeboten.

Unterdessen versuchen viele Zuschauer derzeit, mit Bussen und Bahnen zur Münchner Fußball-Arena zu gelangen. Teils stockt der Verkehr, wie dpa-Reporter berichten. Laut Polizei ist die Lage bisher weitgehend friedlich. Meldungen über einen Vorfall mit Reizgas in einer U-Bahn konnte ein Sprecher zunächst nicht bestätigen.