Medien: BVB nimmt Gespräche mit Liverpool-Youngster auf

IMAGO/MI News

Ist Harvey Elliott (3. v. r.) erneut ein Thema beim BVB?

Die Verstärkung der Mittelfeldzentrale genießt bei Borussia Dortmund im anstehenden Transfer-Sommer eine hohe Priorität. Mit Jobe Bellingham, Rayan Cherki und Ardon Jashari wurde dem BVB zuletzt insbesondere an drei Spielern Interesse nachgesagt. Mit Harvey Elliott vom FC Liverpool taucht nun erneut ein bekannter Name am Westfalenstadion gehandelt.

Schon im Winter soll das Eigengewächs beim BVB auf dem Wunschzettel gestanden haben. Zuletzt wurde Harvey Elliott auch bei Bundesligist Bayer Leverkusen gehandelt. An der Anfield Road soll der 22-Jährige mit seinen Einsatzzeiten nicht glücklich sein. Durch den bevorstehenden Transfer von Florian Wirtz dürfte sich das auch nicht verbessern.

Daher wird seit Wochen darüber spekuliert, dass der Engländer den Premier-League-Champion verlassen könnte. Laut Matt Thielen von "thetransferroom.com" will sich nun der BVB diesen Umstand zunutze machen. Demnach ist der Tabellenvierte der abgelaufenen Bundesliga-Saison bereit, die Gespräche über einen Elliott-Transfer aufzunehmen.

BVB-Flirt Elliott beim FC Liverpool nur Ersatz

Bei der Spielseite sei Borussia Dortmund sogar schon vorstellig geworden, um das Interesse am Mittelfeldspieler zu hinterlegen. Die mögliche Ablösesumme für den U21-Nationalspieler der Three Lions wurde von Transfer-Experte Ekrem Konur zuletzt auf rund 35 Millionen Euro taxiert.

Harvey Elliott gehört beim FC Liverpool unter Teammanager Arne Slot derzeit nicht zum Stammpersonal. 2024/2025 kam er auch verletzungsbedingt nur zu 28 Pflichtspieleinsätzen für die Reds. Fünf Tore und drei Vorlagen gelangen dem flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler dabei. Eigentlich steht er an der Anfield Road noch bis 2027 unter Vertrag.

Am Westfalenstadion könnte der gebürtige Londoner die Lücke füllen, die durch die Rückkehr von Carney Chukwuemeka zum FC Chelsea entsteht. Andere Kandidaten sind Jobe Bellingham vom AFC Sunderland und Ardon Jashari vom FC Brügge.