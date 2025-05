Wirtz-Wechsel könnte "sehr schnell" über die Bühne gehen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Florian Wirtz ist wohl bald Spieler des FC Liverpool

Lange sah es so aus, als wenn Florian Wirtz in diesem Sommer von Bayer Leverkusen zum FC Bayern wechseln könnte. Inzwischen führt der FC Liverpool das Rennen um den deutschen Ausnahmekönner aber an, der DFB-Star soll den Münchnern sogar schon abgesagt haben. Der Transfer an die Anfield Road könnte schon in der kommenden Woche finalisiert werden.

"Bayer Leverkusen ist optimistisch, dass der Deal sehr schnell über die Bühne gehen wird", erklärte Transfer-Experte Florian Plettenberg im Gespräch mit dem englischen Ableger des Pay-TV-Senders "Sky Sport": "Es ist das Ziel beider Vereine, dass sie sich am Sonntag, Montag oder Dienstag endgültig einigen werden."

Aktuell würden beide Klubs noch verhandeln, wie hoch die Ablöse für Florian Wirtz ausfallen könnte und ob ein Spieler des englischen Meisters in den Deal integriert wird. Plettenberg zufolge könnte ein namentlich nicht genannter Profi der Reds und eine Ablösesumme von 120 bis 140 Millionen Euro den Weg zu Bayer Leverkusen finden.

Florian Wirtz wartet nur noch auf "grünes Licht"

Die Stimmung in den Gesprächen sei "sehr positiv", heißt es weiter. Wirtz, der sich aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft auf das Final Four der Nations League in Stuttgart und München vorbereitet, warte nur noch auf das "grüne Licht für seine medizinischen Untersuchungen beim FC Liverpool". Wirklich im Wege steht dem Mega-Transfer wohl nicht mehr allzu viel.

Zuvor hatte bereits die vereinsnahe Zeitung "Liverpool Echo" berichtet, dass die Reds den Deal am liebsten schon vor den anstehenden Nations-League-Spielen der deutschen Nationalmannschaft (u.a. live im Free-TV bei RTL) verkünden würden. Bedeutet: Schon am 4. Juni könnte Florian Wirtz offiziell Spieler des FC Liverpool sein. An diesem Tag bestreitet die DFB-Elf ihr Nations-League-Halbfinale gegen Portugal.

Ob dieser Plan am Ende aufgeht, bleibt jedoch abzuwarten. Laut "Echo" herrscht an der Merseyside zwar große Zuversicht, den Transfer schnell eintüten zu können. Noch aber hat man sich mit Bayer Leverkusen nicht auf eine finale Ablöse einigen können.