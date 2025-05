Bisseck-Schock! DFB-Team bangt um nächsten Star

IMAGO/Davide Elias

Das DFB-Team bangt um Yann Bisseck von Inter Mailand

Fußball-Nationalspieler Yann Bisseck von Inter Mailand ist im Champions-League-Finale nur acht Minuten nach seiner Einwechslung verletzt vom Feld gegangen.

Damit steht auch für das Nations-League-Halbfinale am Mittwoch in München gegen Ex-Europameister Portugal ein Fragezeichen hinter dem 24 Jahre alten Verteidiger. Bisseck fasste sich nach wenigen Minuten hinten rechts an den Oberschenkel und ging mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Rasen.

Bisseck war der einzige deutsche Profi im Endspiel zwischen Inter und Paris Saint-Germain. Inter-Trainer Simone Inzaghi hatte in der Startelf zunächst auf den Abwehrspieler verzichtet, nach der Pause brachte er ihn für den Ex-Münchner Benjamin Pavard. Mit Mailand hatte Bisseck im Viertelfinale den FC Bayern ausgeschaltet (2:1/2:2).