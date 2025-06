"Sind alle stolz": Macron empfängt Champions-League-Sieger

IMAGO/Roberto Ramaccia/IPA Sport / ipa-agency.net

Emmanuel Macron wird Champions-League-Sieger PSG am Sonntag in Paris empfangen

Der französische Präsident Emmanuel Macron wird den neuen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain am Sonntag in Paris empfangen. Das bestätigte sein Büro kurz nach dem 5:0 (2:0) im Finale gegen Inter Mailand in München.

Schon direkt nach dem Endspiel hatte Macron der Mannschaft von Trainer Luis Enrique bei X gratuliert und von einem "glorreichen Tag" für den Klub gesprochen. "Bravo, wir sind alle stolz", schrieb er und fügte an: "Paris ist heute Abend die Hauptstadt Europas."

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo bezeichnete den Sieg gegenüber Reportern als "historisch", nachdem PSG zum ersten Mal den wichtigsten Pokal im europäischen Vereinsfußball gewonnen hatte.

Die Pariser Polizei berichtete außerdem, dass es in der Nähe der Prachtstraße Champs-Élysées und des Prinzenparkstadions, wo sich Fans zu einem Public Viewing versammelt hatten, zu Handgreiflichkeiten zwischen Fans gekommen sei. Beamte nahmen demnach 81 Personen fest, die meisten von ihnen wegen des Besitzes von Feuerwerkskörpern.