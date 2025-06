Aufatmen bei Reus und LA Galaxy - Messi mit Doppelpack

IMAGO/Bailey Holiver

Los Angeles Galaxy feiert den ersten Saisonsieg

Im 17. Spiel in der Major League Soccer hat Meister Los Angeles Galaxy endlich seinen ersten Sieg gefeiert.

Im Kellerduell der Western Conference setzte sich der Titelverteidiger ohne den am Oberschenkel verletzten Ex-Nationalspieler Marco Reus gegen Real Salt Lake mit 2:0 (1:0) durch, die Tore erzielten Lucas Sanabria (17.) und Joseph Paintsil (55.). Mit sieben Punkten bleibt Galaxy allerdings das schwächste Team der Liga.

Tabellendritter in der Eastern Conference ist Lionel Messi mit Inter Miami. Der frühere Weltfußballer aus Argentinien traf zweimal (15., 24.) beim 5:1 (3:0) gegen Columbus Crew, zwei weitere Treffer bereitete der Weltmeister vor.

Miami pausiert nun in der heimischen Liga, nächstes Pflichtspiel ist die Eröffnungspartie der Klub-WM am 14. Juni in Miami Gardens gegen al Ahly aus Ägypten. Messi wird aber zuvor noch in der WM-Qualifikation für Argentinien tätig sein.