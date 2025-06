Zwei Todesfälle überschatten PSG-Party

Rachel Boßmeyer, dpa

In Südfrankreich ist ein Mann am Rande der Feierlichkeiten erstochen worden

In Südfrankreich ist ein junger Mann am Rande einer Fan-Feier zum Finalsieg von Paris Saint-Germain in der Champions League erstochen worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde er bei einer Versammlung von Menschen im südwestfranzösischen Dax tödlich verletzt, die den PSG-Triumph feierten. Wie genau es zu dem Vorfall kam, war zunächst unklar. Auch das genaue Alter des Toten war nicht bestätigt.

Laut Innenministerium gab es eine weitere tote Person. Medien schrieben von einer Frau auf einem Roller, die in Paris von Fans mit einem Auto angefahren wurde und starb. Einer vorläufigen Bilanz des Ministeriums zufolge wurden landesweit 192 Menschen verletzt. Auch 22 Sicherheitskräfte und 7 Feuerwehrleute wurden demnach bei Ausschreitungen rund um Feiern zum PSG-Triumph verletzt. 559 Menschen nahm die Polizei fest, die überwiegende Mehrheit davon in Paris.

Vier Familienmitglieder bei Unfall mit Auto verletzt

Am Samstagabend war im ostfranzösischen Grenoble zudem ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Laut Polizei handelte es sich um einen Unfall. Vier Mitglieder einer Familie wurden demnach verletzt, zwei von ihnen schwer.

Der französische Fußball-Meister hatte das Endspiel in München mit 5:0 gegen Inter Mailand gewonnen und zum ersten Mal den Titel in Europas Königsklasse erobert.