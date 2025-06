Baumann: FC Schalke 04 vor "großen Herausforderungen"

IMAGO/RHR-FOTO

Frank Baumann ist der neue Sportvorstand des FC Schalke 04

Mit Frank Baumann hat der FC Schalke 04 einen neuen Sportvorstand gefunden. Der ehemalige Sportchef von Werder Bremen hat am Sonntag seinen Job am Berger Feld offiziell angetreten, nachdem er zuvor bereits hinter den Kulissen ordentlich mitmischte. Am Sonntag wurde der 49-Jährige im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

"Wir standen ein paar Monate im regen Austausch. Ich freue mich auf seine Arbeit", erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hefer bei der Vorstellung der Neuverpflichtung für die sportliche Führung des kriselnden Zweitligist. Schon im vergangenen Jahr habe es die erste Kontaktaufnahme von Seiten des FC Schalke 04 gegeben, so Frank Baumann.

"Ende November, Anfang Dezember wurde ich erstmals angesprochen. Aus privaten Gründen kam es damals für mich aber nicht in Frage. Ich hatte aber mitgegeben: Wenn es zum Januar nicht klappen sollte, aber zum Sommer etwas gesucht wird, wäre das reizvoll für mich", erklärte der Ex-Bremer seinen späten Antritt in Gelsenkirchen.

FC Schalke 04 steht vor "großen Herausforderungen"

Unter seiner Aufsicht stehen die Knappen vor "großen Herausforderungen steht. Es kann aber genau deshalb vom Timing passen. Sportlich hat man zwei Jahre eine Krise erlebt, aber es gibt die Bereitschaft, Dinge etwas zu verändern", stellte der Ex-Profi klar: "Ich bin der absoluten Überzeugung, dass man mit einem klaren Plan, einer klaren Idee, die Chance auf Erfolg erhöht."

Die Zusammenarbeit mit der Schalker Führungsriege um Hefer, Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann und Finanzchefin Christina Rühl-Hamers habe ihm bislang ein "sehr gutes Gefühl gegeben. Vertrauen ist die Basis", betonte der langjährige Mittelfeldspieler von Werder Bremen.

Bekannt war schon, dass Baumann bereits vor seinem offiziellen Amtsantritt seine Meinungen zur Kaderplanung beiträgt. Auch die Suche des neuen Cheftrainers, die am Samstag mit der Verpflichtung von Miron Muslic beendet wurde, lag bereits in den Händen des neuen Sportvorstandes.