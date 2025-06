S04-Boss gibt spannende Einblicke in Kaderplanung

IMAGO/Revierfoto

Beim FC Schalke 04 wartet auf Frank Baumann viel Arbeit

Auf Frank Baumann, der am Sonntag offiziell beim FC Schalke 04 loslegt, wartet viel Arbeit. Der neue Sportvorstand wird am Berger Feld einen erneuten Umbruch managen müssen. Wie die Veränderungen im Aufgebot der Knappen aussehen könnte, das verriet der 49-Jährige auf seiner Antritts-Pressekonferenz.

"Es wird Veränderungen geben, wir müssen Transfer-Erlöse erzielen", betonte der neue starke Mann am Berger Feld am Sonntagvormittag: "Mit Neuzugängen wollen wir dem Kader ein neues Gesicht geben." Diese sollen in Absprache mit Neu-Cheftrainer Miron Muslic ausgewählt werden. Bis der endgültige Kader stehen wird, "könne es noch etwas dauern".

Einen Hinweis auf den zweiten Neuzugang nach Timo Becker, der von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel zurück zum FC Schalke 04 kommt, gab der Ex-Profi dann aber doch noch: "Ich kann schon mal sagen, dass die nächste Verstärkung sicherlich ein Defensivspieler sein wird. Wann der kommt, das kann ich allerdings noch nicht seriös sagen."

FC Schalke 04 auf Einnahmen angewiesen

Man sei "seit Wochen in der Planung", legte Baumann nach: "Ich kann nicht sagen, wie schnell es jetzt geht. Wir müssen natürlich auch Transfer-Einnahmen erzielen und etwas Gehaltsgefüge freimachen. Wir werden mit dem Kader, der zum Trainingsstart steht, so sicherlich nicht in die Saison gehen."

Durch die Verkäufe der heiß begehrten Taylan Bulut und Moussa Sylla könnten diese Einnahmen generiert werden. "Sie haben einen Markt, wir wollen sie aber nur abgeben, wenn es passende Angebote gibt. Es kann aber sein, dass einer von beiden bleibt. Dass beide hier bleiben, halte ich eher für unwahrscheinlich", verriet Baumann.

Dem ehemaligen Mittelfeldmann zufolge sei ein "gewisser Umbruch" nicht zu verhindern. "Wir haben Spieler, die in den letzten Jahren nicht am Limit gespielt haben", erklärte der S04-Sportvorstand.