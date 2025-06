Holstein Kiel holt Offensivspieler aus Norwegen

IMAGO / NTB/SID/IMAGO/Jan Kåre Ness

Therkelsen verstärkt Holstein Kiel

Holstein Kiel bastelt nach dem Bundesliga-Abstieg weiter an seinem Kader für die kommende Saison in der Zweitklassigkeit. Der norwegische Offensivspieler Jonas Therkelsen wechselt vom norwegischen Erstligisten Strömsgodset IF zu den Norddeutschen. Der 22-Jährige erhält einen Vertrag bis 2029.

"Jonas bringt genau das Profil mit, welches wir für die Position im offensiven Mittelefeld gesucht haben", sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe: "Er ist ein technisch versierter und spielintelligenter Spieler, der zudem Geschwindigkeit und Intensität mitbringt. Jonas weiß seine Mitspieler in Szene zu setzen und zeichnet sich als Teamplayer aus."

Therkelsen debütierte 2022 für die Profimannschaft von Strömsgodset. Er absolvierte insgesamt 70 Pflichtspiele und erzielte dabei sechs Tore. Er freue sich "riesig" auf die neue Herausforderung in Kiel, sagte der mehrmalige norwegische Jugend-Nationalspieler.