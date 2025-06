DFB reagiert mit Nachnominierung auf Bisseck-Schock

IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

Yann Aurel Bisseck steht der deutschen Nationalmannschaft nicht zur Verfügung

Das Verletzungspech bleibt der deutschen Nationalmannschaft vor dem Nations-League-Halbfinale gegen Portugal am Mittwoch (21:00 Uhr) treu. Auch Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand muss den DFB-Lehrgang kurzfristig absagen. Für den Innenverteidiger rückt Thilo Kehrer in das Aufgebot.

Nur acht Minuten nach seiner Einwechslung war das Champions-League-Finale für Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand schon wieder beendet. Der 24-Jährige verließ nach der 0:5-Packung im Endspiel gegen Paris Saint-Germain humpelnd die Münchner Arena.

Der Ex-Kölner hielt sich den Oberschenkel und wischte sich nach seiner Auswechslung mit dem gelben Inter-Trikot die Tränen aus den Augen. Auf die Frage, ob man ihn morgen sehe, sagte Bisseck beim unrunden Gang durch die Katakomben: "Ich hoffe."

Bisseck fällt mit "muskulären Problemen" aus

Nun ist allerdings klar: Eine Reise zum DFB-Team nach Herzogenaurach, wo sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf das Final Four der Nations League vorbereitet, kommt für den Innenverteidiger nicht in Frage. Das teilte der DFB am Sonntagmittag mit.

"Muskuläre Probleme an der rechten Oberschenkelrückseite" würden eine Teilnahme am DFB-Lehrgang nicht möglich machen, heißt es. Mit Thilo Kehrer rückt ein bekannter Name in das Aufgebot nach. Der Verteidiger des Champions-League-Teilnehmers AS Monaco, Dritter der französischen Ligue 1, wird am Montag im Teamquartier erwartet.

In der abgelaufenen Spielzeit lief der U 21-Europameister von 2017 in 27 Ligaspielen und 10 Partien in der Königsklasse für den Klub aus dem Fürstentum auf, dabei gelangen ihm insgesamt fünf Treffer.

Schon am Samstag hatte der DFB einen verletzungsbedingten Ausfall vermelden müssen. Nadiem Amiri von Bundesliga-Überraschung Mainz 05 kann nicht wie geplant am Final Four der Nations League teilnehmen. Amiri klagt über Adduktorenprobleme. Zuvor war bereits Angelo Stiller vom VfB Stuttgart abgereist.