Medien: Mega-Deal droht wegen BVB-Machtkampf zu platzen

Dem BVB droht womöglich ein Machtkampf um Hans-Joachim Watzke

In einer schwierigen Saison 2024/25 hat Borussia Dortmund gerade noch einmal die Kurve bekommen, das Minimalziel Champions League in letzter Sekunde noch erreicht. Wirkliche Ruhe kommt am Westfalenstadion auf Grund eines drohenden Machtkampfs aber nicht auf. Dieser könnte offenbar dazu führen, dass ein millionenschwerer Deal auf der Zielgeraden platzt.

Bei Borussia Dortmund gilt es als offenes Geheimnis, dass Hans-Joachim Watzke auf den Posten des Präsidenten schielt. Doch die Wahl im November wird für den bisherigen Geschäftsführer kein Selbstläufer. Beim BVB droht wohl sogar ein handfester Machtkampf. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, wird Amtsinhaber Dr. Reinhold Lunow seinen Posten nämlich nicht kampflos räumen.

Der 71-Jährige ist seit 2022 Präsident von Borussia Dortmund. Ein Amt, auf das Watzke ein Auge geworfen haben soll. Im Herbst scheidet der bisherige Geschäftsführer aus seiner Rolle im operativen Geschäft der Profi-Mannschaft aus. Sollte es hinter den Kulissen weiter knirschen, könnte das laut "Bild" einen Mega-Deal akut gefährden.

BVB: Platzt ein 300-Millionen-Euro-Deal?

Der Boulevardzeitung zufolge steht der Tabellenvierte der abgelaufenen Bundesliga-Saison in "in weit fortgeschrittenen Verhandlungen" mit einem international agierenden Unternehmen. Dessen Name geht aus dem Bericht allerdings nicht hervor. Auch zum möglichen Ausmaß der Partnerschaft ist bislang nur wenig bekannt.

Sollten sich die beiden Akteuren auf eine Zusammenarbeit einigen können, dann würden dem BVB offenbar Einnahmen von bis zu 300 Millionen Euro winken. Doch laut "Bild" ist der Abschluss des Vertrages auf Grund des Ärgers in der Führungsetage der Schwarz-Gelben "seit dieser Woche unsicherer denn je".

Der Konzern könnte eine "Schlammschlacht" fürchten, den Deal daher noch auf den letzten Metern platzen lassen, spekuliert die Zeitung.