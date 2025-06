Fix! 1. FC Köln holt Mittelfeld-Motor vom Erzrivalen

IMAGO/Maximilian Koch

Isak Johanesson (2.v.r.) wechselt zum 1. FC Köln

Der Wechsel hatte sich in den letzten Tagen bereits angedeutet, am Sonntag meldete der 1. FC Köln dann Vollzug: Der Bundesliga-Aufsteiger hat Isak Johannesson vom Rhein-Rivalen Fortuna Düsseldorf verpflichtet.

Wie die Domstädter am Sonntag vermeldeten, wurde der 22-Jährige langfristig verpflichtet und mit einem Vertrag bis Sommer 2030 ausgestattet.

Der Kölner Sportdirektor Thomas Kessler bestätigte die Personalie am Sonntag offiziell und meinte gegenüber Kölner Vereinsmedien: "Isak hat in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen und ist bereit für den Schritt in die Bundesliga. Er ist lauf- und spielstark, variabel im zentralen Mittelfeld einsetzbar und bringt die fußballerische Qualität mit, die wir für unseren Kader gesucht haben. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den FC entschieden hat."

Der isländische Nationalspieler war vor zwei Jahren in die 2. Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf gewechselt und hatte sich direkt als Stammspieler etabliert. Insgesamt bestritt er wettbewerbsübergreifend 67 Pflichtspiele für F95, ehe er nun den Schritt zum 1. FC Köln wagte.

Köln-Neuzugang Johannesson "sehr glücklich"

"Ich bin sehr glücklich, bei einem Klub wie dem 1. FC Köln zu unterschreiben und in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen zu können. Ich freue mich schon auf die großartige Stimmung im RheinEnergieStadion bei unseren Heimspielen und darauf, der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen des Klubs und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht", wurde der Linksfuß auf der Kölner Vereinshomepage zitiert.

Schon als 17-Jähriger debütierte Johannesson für die isländische Nationalmannschaft und hat mittlerweile bereits 33 Länderspiele zu Buche stehen. Vor seiner Zeit in Deutschland stand er von 2021 bis 2023 beim FC Kopenhagen unter Vertrag-.