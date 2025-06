Woltemade plötzlich wieder beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Moritz Mueller

Nick Woltemade wurde mit dem VfB Stuttgart DFB-Pokalsieger

Mit seiner bockstarken Rückrunde, die er mit einem Tor im DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld (4:2) in der letzten Woche gekrönt hatte, hat sich Nick Woltemade bei zahlreichen europäischen Top-Klubs ins Visier gespielt. Auch der FC Bayern ist längst auf den Neu-Nationalspieler aufmerksam geworden, der beim VfB Stuttgart allerdings noch langfristig unter Vertrag steht - und zwar ohne Ausstiegsklausel.

Zuletzt sollen die Verantwortlichen angefragt haben, ob es eine Exit-Klausel im Arbeitspapier von Nick Woltemade beim VfB Stuttgart gibt. Das zumindest schrieb der stellvertretende "Bild"-Chefredakteur Sport, Walter M. Straten, in seiner wöchentlichen Kolumne in der Zeitung.

Demnach sollen die Bayern-Bosse "längst auf den Gedanken gekommen" sein, Woltemade nach München zu locken, nachdem sich ein Transfer von Florian Wirtz zerschlagen hatte und der Vertrag mit Thomas Müller bekanntermaßen nicht weiter verlängert wurde.

Ob der FC Bayern auch an den VfB Stuttgart in Sachen Nick Woltemade herantritt, selbst wenn die Schwaben eine mögliche Ablöseforderung ganz frei verhandeln könnten, bleibt noch abzuwarten.

Woltemade auch in England gehandelt

Zuletzt mehrten sich bereits die Medienberichte, wonach der Mittelstürmer auch bei anderen europäischen Top-Klubs ganz weit oben auf der Liste stehen soll.

So wurden vor allem aus England gleich mehrere Vereine mit dem Sturm-Riesen in Verbindung gebracht, unter anderem der FC Chelsea und der FC Arsenal.

Nach 17 Pflichtspiel-Toren in seiner ersten Saison für den VfB Stuttgart wurde der 1,98-Meter-Hüne zuletzt zum ersten Mal von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert. Er steht im deutschen Aufgebot für das Halbfinale in der Nations League am kommenden Mittwoch gegen Portugal.