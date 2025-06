Für 75 Mio. Euro! ManUnited krallt sich Ex-Bundesliga-Star

IMAGO/Anna Gowthorpe/Shutterstock

Matheus Cunha (l.) wechselt zu ManUnited

Nach der desolaten Premier-League-Saison mit 18 Niederlagen und Platz 15 in der Abschlusstabelle will Manchester United nun schnell wieder in die Erfolgsspur zurück und in 2025/2026 wieder voll angreifen. Dabei soll auch ein ehemaliger Bundesliga-Star mithelfen, der jetzt für rund 75 Millionen Euro Ablöse zum englischen Rekordmeister transferiert wurde.

Diese Summe nämlich soll Manchester United übereinstimmenden Medienberichten zufolge für Matheus Cunha ausgegeben haben, um den Stürmer aus seinem Vertrag bei den Wolverhampton Wanderers herauszukaufen.

Cunha gilt seit zweieinhalb Jahren als einer der besten Offensivspieler in der Premier League, hat in den beiden letzten Spielzeiten auf der Insel zusammengerechnet 40 Scorerpunkte in 65 Einsätzen für Wolverhampton gesammelt.

Hierzulande ist der 26-Jährige vor allem aus seiner Zeit bei Hertha BSC bekannt. Bei der Alten Dame hatte sich Cunha als Stammspieler durchgesetzt, traf in 39 Bundesliga-Spielen immerhin zwölfmal für die Berliner.

Zuvor hatte er zwischen 2018 und 2019 auch 35 Bundesliga-Partien für RB Leipzig bestritten.

Cunha erhält in Manchester wohl einen Fünfjahresvertrag

Er ist er der erste Sommerneuzugang in einem wichtigen Transferfenster für Manchester. Der Traditionsklub hat Horror-Monate hinter sich. In der Premier League spielte United die schlechteste Saison seit 50 Jahren, zudem unterlag der Klub Tottenham Hotspur im Finale der Europa League.

Der Vertrag des Brasilianers soll eine Laufzeit von fünf Jahren besitzen mit einer Option auf zwölf weitere Monate. "Alle bei Manchester United freuen sich darauf, Matheus im Old Trafford willkommen zu heißen", hieß es in einer Mitteilung. Die Verpflichtung stehe unter Vorbehalt des Visums und der Registrierung. Angaben zum Vertrag machte der Verein selbst nicht.