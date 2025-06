Wechsel zum FC Bayern? Leao angeblich "nicht abgeneigt"

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Der FC Bayern hat Rafael Leao auf seiner Wunschliste

Auf der offensiven Außenbahn möchte sich der FC Bayern in der kommenden Transferperiode unbedingt verstärken. Einer der in München gehandelten Kandidaten ist offenbar Rafael Leao von der AC Mailand. Die Rossoneri wollen den Portugiesen aber wohl nicht ziehen lassen, obwohl sich dieser einen Wechsel nach München offenbar vorstellen könnte.

Dem "kicker" steht der 25-Jährige einem Wechsel an die Säbener Straße "nicht abgeneigt" gegenüber. In der vergangenen Wochen habe es ein Treffen zwischen Verantwortlichen des FC Bayern und Vertretern des Nationalspielers gegeben, der sich aktuell mit seinem Teamkollegen auf das Nations-League-Halbfinale in München gegen die DFB-Auswahl am Mittwoch vorbereitet, heißt es weiter.

Doch das Interesse von Leao, den nächsten Karriereschritt zu gehen, soll die AC Mailand kalt lassen. Laut "Gazzetta dello Sport" hat man in der italienischen Metropole keinerlei Interesse daran, den Offensivspieler kampflos ziehen zu lassen. Ein Interessent müsse schon die Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Millionen Euro ziehen, hieß es in dem Bericht am Sonntag.

FC Bayern droht Abgang von Leroy Sané

Der italienischen Sportzeitung zufolge sei es allerdings nicht ausgeschlossen, dass im Laufe des Transfer-Sommers noch einmal Schwung in den Leao-Poker kommt. Die Mailänder haben als Tabellenachter die angepeilte Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe verpasst, könnten auf Einnahmen durch Spielverkäufe angewiesen sein.

Der Stürmer-Star war zuletzt von "Sky" beim FC Bayern als einer der Transfer-Kandidaten ins Spiel gebracht worden. Die Münchner schauen sich dem Vernehmen nach derzeit nach Optionen für die offensive Außenbahn um. Kingsley Coman und Serge Gnabry gelten seit Längerem schon als Wechselkandidaten, auch die Zukunft von Leroy Sané ist weiter unsicher.

In der abgelaufenen Serie-A-Saison war Rafael Leao wie viele seiner Mitspieler allerdings oftmals unter seinen Möglichkeiten geblieben, wenngleich sich 18 direkte Torbeteiligungen in 34 Partien durchaus ansehnlich lesen. Unter Ex-Trainer Sergio Conceicao hatte er seinen Stammplatz im Saisonendspurt verloren.