Medien: So plant Bayer Leverkusen mit den Wirtz-Millionen

Florian Wirtz wird seine Zelte bei Bayer Leverkusen aller Voraussicht nach abbrechen und seine Karriere beim FC Liverpool fortsetzen. Noch sind sich die beiden Klubs aber noch nicht endgültig darüber einig, wie der Transfer-Deal aussehen soll. Mit den dreistelligen Millionen-Einnahmen hat man bei der Werkself derweil bereits einen Plan.

Am Samstag hatte "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg vermeldet, dass ein Wechsel von Florian Wirtz zum FC Liverpool "sehr schnell über die Bühne gehen" könnte. Beide Vereine wollen demnach spätestens am Dienstag eine Übereinkunft über die Ablöse treffen. Laut "kicker" gibt es bislang jedoch höchstens eine Annäherung.

Dem Fachmagazin zufolge lag das zweite Angebot der Reds bei rund 130 Millionen Euro und damit weiterhin deutlich unter den Preisvorstellungen von Bayer Leverkusen, die für ihren Ausnahmekönner mindestens 150 Millionen Euro fordern. Weitere Verhandlungsrunden seien notwendig und geplant, heißt es.

Bayer Leverkusen verfügt über Mega-Budget

Dass sich der englische Meister und die Werkself einigen werden, daran hat Plettenberg allerdings keine Zweifel. Die Stimmung in den Gesprächen sei "sehr positiv", heißt es weiter. Wirtz, der sich aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft auf das Final Four der Nations League in Stuttgart und München vorbereitet, warte nur noch auf das "grüne Licht für seine medizinischen Untersuchungen.

Derweil beschäftigt man sich beim Bundesligisten bereits mit potentiellen Zugängen, die mit den Einnahmen an den Rhein gelockt werden können. Laut "kicker" verfügt der Vizemeister der abgelaufenen Bundesliga-Saison über einen finanziellen Spielraum von mindestens 140 Millionen Euro, der allen voran in einen neuen Abwehrchef, Wirtz-Ersatz und Flügelstürmer fließen soll.

Für die Verteidigung steht demnach Malick Thiaw vom AC Mailand weit oben auf der Shortlist der Werkself. Für die offensive Außenbahn habe Leverkusen sein Interesse an Alejandro Garnacho von Manchester United hinterlegt.