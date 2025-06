Kimmich zieht ehrliches Saisonfazit: "Fundament stimmt"

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Joshua Kimmich will auch bei der Klub-WM auf Titeljagd gehen

Joshua Kimmich blickt mit dem FC Bayern auf eine Saison mit vielen Höhepunkten in der Bundesliga und bitteren Momenten in den Pokalwettbewerben zurück. Insgesamt verlieh der Nationalmannschaftskapitän seiner Vereinsmannschaft für die Saison 2024/2025 die Schulnote 3.

Grundsätzlich freute sich Joshua Kimmich im Gespräch mit dem "kicker" darüber, dass er mit seinem FC Bayern in der Meisterschaft in die Erfolgsspur zurückgefunden und mit großer Überlegenheit den Titel eingefahren habe: "Ich fand unsere Bundesliga-Saison sehr gut, konstant und dominant. Keine glatte eins, aber eine 1,5. Wenn die Bundesliga gut läuft, dann stimmt das Fundament."

Der 30-Jährige holte mit dem FC Bayern seine insgesamt neunte deutsche Meisterschaft, war dabei mit 33 Einsätzen unumstrittener Stammspieler unter Cheftrainer Vincent Kompany.

Die großen Negativ-Erlebnisse setzte es in 2024/2025 für die Münchner in den beiden Cup-Wettbewerben, wie Kimmich ausführte: "Beim Aus im DFB-Pokal haben wir lange in Unterzahl gespielt und dennoch eines unserer beeindruckendsten Spiele gezeigt, auch mit Blick darauf, in welcher Form Leverkusen in der Phase war", erinnerte sich der Mittelfeldspieler an das knappe 0:1 gegen die Werkself im Achtelfinale.

Titelgewinn als Ziel für die Klub-WM

In Bezug auf die Königsklasse fasste Kimmich zusammen: "In der Champions League haben wir die Konstanz aus der Bundesliga leider nicht übertragen können. Es muss das Ziel für die nächste Saison sein, auf diesem höheren Niveau konstant Leistung abzurufen." Außerdem habe es in der Bundesliga gegen die direkte Konkurrenz aus Leverkusen und Dortmund nur Unentschieden gegeben, weshalb Kimmich insgesamt die Schulnote 3 für die zurückliegende Saison verteilte.

Für die bevorstehende Klub-WM, die für den FC Bayern am 15. Juni mit dem Spiel gegen Auckland City FC starten wird, hat sich der Stammspieler mit seinem Team den Titelgewinn vorgenommen: "Auch wenn wir in der Champions League nicht konstant genug waren, haben wir gesehen, dass wir mit den Großen mithalten können. Wir wissen, dass wir verwundbar waren und oft bestraft wurden, haben in der Mannschaft aber den Glauben, jeden schlagen zu können."