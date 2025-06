Reds-Star in die Bundesliga? Tausch-Gerüchte um Wirtz

IMAGO/UWE KRAFT

Florian Wirtz wird intensiv vom FC Liverpool umworben

Der FC Liverpool will Florian Wirtz und Florian Wirtz will zum FC Liverpool, so viel ist bekannt. Doch bislang konnten sich Bayer Leverkusen und der englische Meister noch nicht auf einen Transfer einigen, die Ablösefrage scheint die größte Hürde zu sein. Nun gibt es Gerüchte, das die Summe durch einen möglichen Tausch gedrückt werden soll.

Eine Annäherung ist erfolgt, eine Einigung bei Weitem noch nicht: So in etwa beschreibt der "kicker" in seiner aktuellen Ausgabe den Transfer-Poker um Florian Wirtz zwischen dem FC Liverpool und Bayer Leverkusen.

Zweimal sollen die Reds bereits mit einer Offerte abgeblitzt sein, das war bereits auch in anderen Medien durchgesickert. Das letzte Angebot soll demnach bei circa 130 Millionen Euro gelegen haben. Zu wenig für die Bayer-Bosse, die offenbar 150 Millionen Euro für ihren Shootingstar fordern.

Legt Liverpool also weitere Millionen drauf? Möglich. Ebenso möglich: Dass ein Spieler auf Tauschbasis in den Wirtz-Deal integriert wird. Laut "kicker" und "Sky" existiert nämlich eine Tausch-Variante. Diese soll in den Überlegungen des Bundesligisten eine Rolle spielen, heißt es.

Das Fachmagazin nennt Harvey Elliott als möglichen Kandidaten, der im Gegenzug für Wirtz nach Leverkusen wechseln könnte.

England-Duo Thema bei Bayer Leverkusen

Der 22-jährige Linksfuß ist als Zehner und Rechtsaußen einsetzbar. Der "kicker" schreibt jedoch, dass es "äußert fraglich" sei, ob sich der Engländer für einen Wechsel nach Deutschland entscheiden würde. Dieser habe auch zahlreiche Angebote aus der heimischen Premier League.

Harvey Elliott und Jarell Quansah sind Thema bei Bayer Leverkusen

"Sky" nennt neben Elliott zudem noch Jarell Quansah. Dieser ist ebenfalls Engländer, ebenfalls 22 Jahre alt, spielt allerdings auf der Innenverteidiger-Position, wäre also eher Ersatz für den zum FC Bayern abgewanderten Jonathan Tah und nicht direkt für die (vakante) Wirtz-Position gedacht.

Eine endgültige Entscheidung darüber, ob ein Tausch für die Klubs und/oder die Spieler in Frage kommt, gibt es nach Informationen des Pay-TV-Senders noch nicht. Die Gespräche darüber würden aber laufen, so "Sky".

Der "kicker" ist sich zudem sicher, dass das Ablösepaket bei Wirtz - egal, wie es am Ende zusammengesetzt ist - recht sicher über der Marke von 150 Millionen Euro landen wird. Eine Summe, die definitiv einen Premier-League-Rekord bedeutet. Bislang hält diesen der FC Chelsea, der im Sommer 2023 121 Millionen Euro für Enzo Fernández an Benfica SL zahlte.