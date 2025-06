Spannende Personalfragen beim 1. FC Köln

IMAGO/Herbert Bucco

Bleiben Eric Martel (m.) und Damion Downs (r.) langfristig beim 1. FC Köln?

Die Kaderplanung des 1. FC Köln läuft auf Hochtouren. Während der Bundesliga-Aufsteiger den zweiten prominenten Neuzugang vorgestellt hat, gibt es bei Leistungsträgern aus der abgelaufenen Saison noch Fragezeichen.

Der 1. FC Köln hat nach Ragnar Ache in Person von Ísak Jóhannesson den nächsten prominenten Neuzugang eingetütet. Der zentrale Mittelfeldmann wechselt ausgerechnet vom Lokalrivalen Fortuna Düsseldorf an das Geißbockheim.

Während somit die beiden ersten Verpflichtungen für die kommende Bundesliga-Saison vollzogen sind, müssen die Verantwortlichen um Sportdirektor Thomas Kessler gleichzeitig wichtige Vertragsgespräche führen. Unter anderem Eric Martel und Damion Downs sind nur noch bis 2026 an den Traditionsverein gebunden.

Wie der "kicker" in seiner Montagsausgabe berichtet, gebe es bei Downs noch "keine Anzeichen" dafür, dass sich der 20-Jährige "zu einer Verlängerung entschließen wird".

Downs war mit zehn Treffern zusammen mit Tim Lemperle in der abgelaufenen Saison der Top-Torschütze des 1. FC Köln in der 2. Bundesliga. Der Mittelstürmer hatte somit großen Anteil am direkten Wiederaufstieg.

Sportdirektor Kessler machte zuletzt im "Express" klar, dass der Verein Downs unbedingt in den eigenen Reihen halten will. "Wir setzen auf ihn und glauben, dass er mit seinem Profil und noch weiteren Entwicklungsschritten für uns ein richtig guter Spieler werden kann", sagte der Ex-Torhüter diesbezüglich.

Finkgräfe vor Abschied vom 1. FC Köln?

Bei Max Finkgräfe, dessen Vertrag ebenfalls 2026 endet, sollen die Zeichen hingegen auf Abschied vom 1. FC Köln stehen. Der Linksverteidiger wird mit Eintracht Frankfurt, dem VfB Stuttgart sowie der TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht. Der "kicker" bringt eine mögliche Ablösesumme zwischen drei und fünf Millionen Euro ins Spiel.

Der Transfer-Sommer beim 1. FC Köln bleibt spannend.