Neue Transfer-Priorität beim FC Schalke 04 enthüllt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Dem FC Schalke 04 steht abermals ein größerer Umbruch bevor

Am Sonntag hat Frank Baumann seinen Sportvorstand-Posten beim FC Schalke 04 offiziell angetreten. Auf den 49-Jährigen warten "große Herausforderungen", wie er bei seiner Antritts-Pressekonferenz verkündete. Weit oben auf der To-do-Liste steht offenbar ein neuer Spielmacher für die Schaltzentrale der Knappen.

Die wohl wichtigste Personalentscheidung hat der FC Schalke 04 am Wochenende geklärt. Mit Miron Muslic hat der Zweitligist einen neuen Fußballehrer gefunden. Die Umbauarbeiten am Kader der Königsblauen unter der Leistung des neuen Sportvorstands Frank Baumann können somit nun richtig losgehen.

Laut "WAZ" steht eine Verstärkung der Schaltzentrale weit oben auf der Prioritätenliste der Knappen. Der Lokalzeitung zufolge sucht man am Berger Feld einen neuen "Mittelfeld-Chef". In den vergangenen zwei Jahren hatte Paul Seguin diese Rolle inne, erfüllte die hohen Erwartungen allerdings nur selten, der Ex-Unioner ist daher Abschiedskandidat.

FC Schalke 04 sucht neue Führungsachse

Daher will der FC Schalke 04 einen Mittelfeldmann unter Vertrag nehmen, der über Führungsqualitäten verfügt. Zusammen mit Kapitän Kenan Karaman, Neuzugang Timo Becker und Loris Karius, der vor einer Verlängerung seines am 30. Juni auslaufenden Arbeitspapieres steht, soll er die neue Leistungsträger-Achse in Gelsenkirchen bilden.

Anders als in den vergangenen Jahren, ist es wohl auch nicht ausgeschlossen, dass sich der Zweitligist dafür mit Leihgaben verstärkt. "Vermehrt auf Leihen möchte ich nicht setzen, aber ich schließe keine Leihen aus", sagte Baumann am Sonntag, der "zu viele Leihen" aber vermeiden will: "Wenn es passt – warum nicht?"

Wichtig sei den Knappen jedoch, dass der ausgeliehene Profi die Qualität deutlich erhöht oder durch eine realistische Kaufoption auch langfristig an den Klub gebunden werden kann, so der neue Sportvorstand des Traditionsklubs weiter.