Lewandowski: Das unterscheidet Bayern-Flick und Barca-Flick

IMAGO/Xavi Bonilla/DeFodi Images

Beim FC Bayern und Barca erfolgreich: Hansi Flick und Robert Lewandowski

An der Seite von Hansi Flick feierte Robert Lewandowski sowohl beim FC Bayern als auch aktuell beim FC Barcelona einige herausragende Erfolge. Wie sich die Arbeit des Trainers beim spanischen Spitzenklub von der beim deutschen Rekordmeister unterscheidet, verriet der polnische Superstar nun in einem Interview.

Arbeitet "Bayern-Flick" anders als "Barca-Flick"? Ja und Nein, findet Robert Lewandowski, der die Vorgehensweise des deutschen Trainers bei beiden Vereinen im Gespräch mit der "Mundo Deportivo" erklärte.

Als Person habe sich Flick nicht verändert, als Trainer aber schon "ein bisschen", sagte der polnische Top-Torjäger. "Ich denke nicht, dass man bei einem Team auf dem gleichen Level der gleiche Coach sein kann. Er hat andere Spieler, eine andere Situation des Vereins", meinte Lewandowski, den das Ergebnis jedoch voll und ganz überzeugt.

"Hansi hat Dinge perfekt gemacht, die für sein Team sehr gut funktioniert haben. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass ein Trainer sieht, was am besten funktioniert", schilderte Barcas Top-Torjäger.

Lewandowski warnt Barca: Nächste Saison wird schwieriger

Was Lewandowski darüber hinaus verriet: Direkt nach Flicks Ankunft habe er das Gespräch mit dem Trainer gesucht und "ihm erklärt, wie ich die Situation im Verein sehe. Flick hat sichergestellt, dass jeder Spieler seinen besten Fußball spielt. Das war nicht einfach", verneigte sich der Pole vor seinem Übungsleiter.

"Hansi hat mit allen Spielern gesprochen. Er wusste: Wenn wir gewinnen wollen, brauchen wir das Beste von allen Spielern. Und deswegen haben viele Spieler in dieser Saison auch ihren besten Fußball gespielt. Nächstes Jahr wird das vielleicht ein bisschen schwieriger", prognostizierte der frühere Bayern-Stürmer.

Damit es am Ende vielleicht doch leichter wird, müsse man sich vor allem mental darauf vorbereiten, so Lewandowski. "Aber natürlich will jetzt jeder Gegner gegen uns gewinnen. Darauf müssen wir uns vorbereiten."