"Bluff" im Wirtz-Poker vermutet

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Florian Wirtz steht angeblich vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool

Wetten auf einen Wechsel von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool bringen dieser Tage keine hohen Quoten mehr ein. Die Medienlandschaft ist sich weitestgehend einig, dass es den 22-Jährigen im Sommer 2025 von der Werkself an die Anfield Road zieht. Ein Insider blickte nun auf den vermeintlich bevorstehenden Deal und vermutete einen "Bluff" des Bundesligisten.

Florian Wirtz soll vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool stehen. Das sind sich die Experten einig. Unklarheit herrscht hingegen noch über die genauen Details des Deals. Dass die Werkself bei der Ablöse allerdings keine halben Sachen machen wird und Wirtz zum teuersten deutschen Spieler der Geschichte machen will, ist ein offenes Geheimnis.

Ein Experte mutmaßt allerdings, dass Leverkusens vermeintlich extrem komfortable Verhandlungsposition weniger komfortabel ist, als der Klub erahnen lassen will.

Da der Vertrag von Wirtz unterm Bayer-Kreuz noch bis Ende Juni 2027 datiert ist, soll der Bundesligist Medienberichten zufolge satte 140 bis 150 Millionen Euro für die Dienste des Offensivspielers verlangen. Finanzexperte Stefan Borson, der bereits für Manchester City tätig war, glaubt allerdings nicht, dass die Reds diese Summe auf den Tisch legen müssen.

Experte zur Wirtz-Ablöse: Auf diese Summe würde ich wetten

"Liverpool kann sagen: 'Wir warten ab, der Spieler will kommen, wir zahlen eine gute Ablösesumme, aber wir zahlen keine 125 Millionen Pfund, oder wir zahlen 125 Millionen Pfund, wenn er innerhalb der nächsten drei Jahre den Ballon d'Or gewinnt.' So etwas in der Art", zitiert "Football Insider" Borson.

Seine Annahme begründet Borson damit, dass die Wirtz-Seite um Vater Hans-Joachim Wirtz die Konkurrenz gering gehalten hat. Dem FC Bayern hat man zum Beispiel frühzeitig abgesagt.

Leverkusens Vorteil liege zwar grundsätzlich in der langen Vertragslaufzeit, die es ermögliche zu sagen: "Ehrlich gesagt, wenn ihr die Ablöse nicht zahlt, behalten wir ihn noch ein Jahr", so Borson. In Wirklichkeit handele es sich allerdings ein wenig um eine Art "Bluff", denn Wirtz' Vertrag "wird offensichtlich kürzer. Ich weiß nicht, wie attraktiv es für Wirtz wäre, jetzt zu bleiben".

Wenn er wetten müsste, würde er davon ausgehen, dass Wirtz für etwa 120 Millionen Euro zum LFC wechseln werde. Die Lücke zur vermeintlichen Forderung könnten hingegen Bonuszahlungen füllen.