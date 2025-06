Spekulationen um Raúl-Hammer bei RB Leipzig

IMAGO/Mutsu Kawamori

Heuert Raúl bei RB Leipzig an?

Beim FC Schalke 04 kickte er einst und war in der Vergangenheit gleich mehrfach Trainer-Kandidat, jetzt gibt es Spekulationen, wonach Spanien-Ikone Raúl ein Thema bei RB Leipzig sein könnte.

Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, seien bei der Trainersuche der Sachsen aktuell noch ein deutscher Kandidat sowie ein Coach aus dem Ausland im Rennen. Mit beiden sollen zuletzt die Gespräche intensiviert worden sein, da Wunschkandidat Cesc Fabregas trotz einer angeblichen Einigung mit RB Leipzig von seinem Arbeitgeber Como 1907 wohl keine Freigabe erhält.

Konkrete Namen seien aus dem Leipziger Vereinsumfeld zwar nicht zu erfahren, heißt es weiter, demnach würde Raúl aufgrund seiner Vita und seiner Deutschland-Erfahrung aber ins RB-Suchprofil passen.

Auf dem Markt ist der 47-Jährige, der zwischen 2010 und 2012 beim FC Schalke 04 spielte und dort zum Publikumsliebling avancierte: Seine Tätigkeit im Nachwuchsbereich von Real Madrid beendete er nach der abgelaufenen Saison.

Entgegen anderslautender Berichte heißt es zudem, Werder Bremens Ex-Coach Ole Werner sei vermutlich keiner der beiden Leipziger Kandidaten. Denn: Der Kontakt zu dem Duo soll schon länger bestehen, Werner und Werder trennten sich aber erst in der vergangenen Woche.

Der "LVZ" zufolge wird auch der ebenfalls gehandelte Danny Röhl (Sheffield Wednesday) wahrscheinlich kein neuer RB-Coach, obwohl der frühere Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft beim letzten Saisonspiel gegen den VfB Stuttgart (2:3) in der Red Bull Arena weilte.

RB Leipzig will schnelle Trainer-Lösung

Grundsätzlich soll RB Leipzig dem Bericht nach an einer schnellen Lösung in der T-Frage arbeiten. Den Zeitraum bis zum Trainingsauftakt am 14. Juli wolle die Klub-Führung keinesfalls ausreizen, heißt es - auch, weil der neue Mann an der Seitenlinie noch in die Kaderplanung für die kommende Saison eingebunden werden soll.

RB hatte sich vor dem Endspurt der abgelaufenen Spielzeit von Marco Rose getrennt. Interimsnachfolger Zsolt Löw kehrt auf seinen Posten als Head of Soccer Development bei Red Bull zurück.