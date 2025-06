Das ist der Sommerfahrplan des BVB

IMAGO/David Inderlied

Niko Kovac (Bildmitte) steht mit Borussia Dortmund vor einem intensiven Sommer

Nach der späten Qualifikation für die Champions League am letzten Bundesliga-Spieltag ging es für Borussia Dortmund in eine kurze Verschnaufpause. Schon am Montag startet der BVB seine kurze Vorbereitungsphase auf die bevorstehende Klub-WM in den USA. Auch nach der Teilnahme an dem neu aufgezogenen Mega-Turnier sind die Termine bei den Dortmundern eng getaktet, ehe Mitte August die neue Pflichtspiel-Saison 2025/2026 beginnen wird.

Am Montag, 2. Juni bittet Cheftrainer Niko Kovac seine Mannschaft zum ersten Aufgalopp. In einer kurzen Vorbereitungsphase soll der BVB schnell wieder auf Touren kommen, um bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA an die herausragende Form des Bundesliga-Endspurts anzuknüpfen. In der Meisterschaft hatten die Schwarz-Gelben dank 22 Punkten aus den letzten acht Partien doch noch den vierten Tabellenplatz eingefahren und sich erneut für die Königsklasse qualifiziert.

Bei der Klub-WM wird es für den BVB am 17. Juni ernst, wenn das erste Gruppenspiel gegen den brasilianischen Vertreter Fluminense ansteht. Die weiteren Gruppenspiele sind ebenfalls schon terminiert, finden am 21. Juni gegen Mamelodi Sundowns aus Südafrika und am 25. Juni gegen Ulsan HD aus Südkorea statt.

Die weiteren Termine der Westfalen hängen davon ab, ob Borussia Dortmund die K.o.-Phase des Turniers erreichen wird. Das Achtelfinale der Klub-WM beginnt am 28. Juni, bis zum Endspiel am 13. Juli sind es dann noch über zwei Wochen hin.

Unabhängig des eigenen Abschneidens in den Vereinigten Staaten steht der Rahmen für die sich anschließende, reguläre Bundesliga-Vorbereitung ebenfalls schon fest. Folgende Termine können sich die BVB-Anhänger schon markieren:

4. bis 9. August: Trainingslager in Saalfelden (Österreich)

Trainingslager in Saalfelden (Österreich) 10. August: Saisoneröffnung im Signal Iduna Park (Testspiel-Gegner noch offen)

Saisoneröffnung im Signal Iduna Park (Testspiel-Gegner noch offen) 15. August bis 18. August: Erste Hauptrunde im DFB-Pokal

Erste Hauptrunde im DFB-Pokal 22. August bis 24. August: 1. Spieltag in der Fußball-Bundesliga

Gegen wen der BVB in die neue Pflichtspiel-Saison 2025/2026 starten wird, ist noch nicht bekannt. Die Auslosung zur ersten Hauptrunde im DFB-Pokal findet am Sonntag, den 15. Juni ab 17:15 Uhr (im ZDF) statt.