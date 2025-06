Nagelsmann muss das Startelf-Puzzle zusammensetzen

IMAGO/Revierfoto

DFB-Coach Nagelsmann hat den Titel in der Nations League im Blick

Julian Nagelsmann muss bei der Titeljagd in der Nations League wichtige Spieler ersetzen. Der Bundestrainer sucht seine Startelf.

Zocker Julian Nagelsmann ließ sich nicht in die Karten blicken. Der Bundestrainer machte am Montag die Schotten dicht und verpasste seinen Nationalspielern in Herzogenaurach hinter verschlossenen Türen den Feinschliff für das Nations-League-Halbfinale gegen Portugal. Schließlich muss Nagelsmann zahlreiche Säulen beim vorletzten Schritt zum erhofften Titelgewinn ersetzen - er ist als Tüftler und Taktiker gefragt.

Von Abwehrchef Antonio Rüdiger über Zauberer Jamal Musiala bis hin zu Unterschiedsspieler Kai Havertz und Torjäger Tim Kleindienst - die Liste der Ausfälle für das Kräftemessen mit Cristiano Ronaldo und den anderen Stars am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in München ist lang. Nagelsmann brütet daher intensiv über seiner möglichen Startelf, Sorgen macht er sich aber keine.

Bundestrainer Nagelsmann muss Ausfälle hinnehmen

Mit der Anreise zur Nationalmannschaft, betonte Nagelsmann, habe schließlich jeder Spieler "die Entscheidung getroffen, alles reinzuwerfen". In den vergangenen Monaten sei "das Ehrgefühl" zurückgekehrt, "für die Nationalmannschaft zu spielen".

Daher bereiten dem 37-Jährigen auch die kurzfristigen Ausfälle von Jonathan Burkardt, Angelo Stiller, Nadiem Amiri und Yann Bisseck keine schlaflosen Nächte. Nach nur einer Niederlage in den vergangenen 17 Spielen sei "das Selbstverständnis gewachsen".

Nicht verpassen! Spielt die DFB-Elf im kleinen Finale der Nations League, überträgt RTL das Spiel am 8. Juni live im Free-TV sowie im Stream auf RTL+! Das Finale läuft unabhängig vom deutschen Abschneiden live im Free-TV bei RTL und auf RTL+. Um 15 Uhr wird das Spiel um Platz drei in Stuttgart angepfiffen, das Endspiel steigt um 21:00 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Das überträgt sich auch auf seine Spieler. Die zahlreichen Ausfälle werden eher als Chance denn als Problem gesehen. "Wir haben einen tollen Kader, wo wir Dinge ausgleichen können. Wir haben so viel Qualität, dass wir jede Position super besetzen können", versicherte Torhüter Marc-André ter Stegen.

DFB-Debüt für Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade?

In der Innenverteidigung könnte der zuletzt formverbesserte Dortmunder Waldemar Anton an die Seite von Jonathan Tah rücken. Im defensiven Mittelfeld wittern Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha ihre Chance als Stiller-Ersatz, Serge Gnabry könnte seinen Münchner Teamkollegen Musiala ersetzen. Und ganz vorne brennt Neuling Nick Woltemade auf sein Debüt.

"Klar hat er Chancen, sonst wäre er nicht hier", sagte Nagelsmann über den zuletzt so furios aufspielenden Stürmer des Pokalsiegers VfB Stuttgart und führte aus: "Wir haben mit Kleindienst und Havertz zwei Ausfälle, die wir mit anderen Spielern nicht so gut ersetzen können. Da passt Nick natürlich sehr, sehr gut rein."

Egal, für welche Anfangsformation sich der Bundestrainer für das 20. Duell (elf Siege, fünf Unentschieden, drei Niederlagen) mit den Portugiesen entscheidet, die Brust seiner Spieler ist breit. "Die Arbeit von vor der EM trägt jetzt ihre Früchte", erklärte Rückkehrer Niclas Füllkrug.

DFB-Team will Nations League gewinnen

Das Ziel ist daher klar. "Wir wollen unbedingt dieses Turnier gewinnen", sagte Füllkrug. Trotz der Rangelei um die Plätze in der Startelf ist die Stimmung bestens. "Harmonie ist ein gesundes Arbeitsklima in einer Gruppe, die erfolgreich sein will. Das sehe ich hier auf allerhöchstem Niveau. Wir haben eine gute Harmonie und sind trotzdem erfolgsorientiert", versicherte Füllkrug.

Für den Rest will Nagelsmann sorgen - hinter verschlossenen Türen.