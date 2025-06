Medien: BVB dicht vor erstem Sommer-Transfer

IMAGO/Acero

Fábio Silva (l.) steht angeblich vor einem Wechsel zum BVB

Nach einer überaus durchwachsenen Bundesliga-Saison wird sich Borussia Dortmund personell auf einigen Positionen verändern. Einem Medienbericht aus Spanien zufolge steht der BVB nun vor dem ersten Transfer für die neue Spielzeit. Auch der VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen sollen dran gewesen sein, könnten nun aber leer ausgehen.

In der vergangenen Saison war Nachwuchsstürmer Fábio Silva von den Wolverhampton Wanderers aus der Premier League an den spanischen Erstligisten UD Las Palmas ausgeliehen. Auf den Kanaren trumpfte der 22-Jährige mit zehn Toren und drei Assists in 24 Ligaspielen groß auf.

Im Sommer 2020 hatten die Wolverhampton Wanderers Silva vom FC Porto nach England gelockt. Für den damals 18-Jährigen wechselten stolze 40 Millionen Euro den Besitzer. Bei den Wolves hatte der Torjäger anschließend einen Vertrag bis Ende Juni 2026 verzeichnet. Eine Zukunft beim Klub von der Insel hat Silva aber nicht.

Sticht der BVB den VfB Stuttgart, die SGE und Leverkusen aus?

Laut "La Provinicia" deutet alles daraufhin, dass es den Angreifer zu Borussia Dortmund zieht. Der Transfer des Offensivspielers steht demnach kurz vor dem Abschluss. Den Informationen der vereinsnahen Tageszeitung zufolge werden rund 18 Millionen Euro den Besitzer wechseln. Nähere Informationen zum bevorstehenden Transfer gehen aus dem Bericht nicht hervor.

Sollte Silva tatsächlich beim BVB anheuern, würde der Tabellenvierte der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit ein großes Transfer-Rennen für sich entscheiden. Zuletzt war auch dem VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen loses Interesse nachgesagt worden.

Bei Borussia Dortmund könnte Silva, der nicht nur im Sturmzentrum, sondern auch auf den Flügeln zum Einsatz kommen kann, als Backup von Top-Torjäger Serhou Guirassy fungieren. Für die Neuner-Position steht mit Maxi Beier nur eine weitere Alternative im Kader der Schwarz-Gelben.