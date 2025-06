Indiz für Abgang vom FC Bayern? Tel-Entscheidung gefallen

IMAGO/Pedro Porru / SPP

Wird den FC Bayern wohl dauerhaft verlassen: Mathys Tel

Die Anzeichen für einen dauerhaften Wechsel von Sturm-Juwel Mathys Tel vom FC Bayern zu seinem Leihverein Tottenham Hotspur verdichten sich.

Wie der französische Fußball-Verband am Montag bekanntgab, nimmt der 20-Jährige mit der Auswahl seines Heimatlands an der U21-EM in der Slowakei (11. bis 28. Juni) teil.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der FC Bayern bei der in Teilen parallel stattfindenden Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) nicht auf die Dienste von Mathys Tel setzt. Tottenham Hotspur ist bei dem finanziell lukrativen Turnier nicht am Start.

Zuletzt hieß es auch bereits in englischen Medien, ein permanenter Tel-Transfer zum Europa-League-Sieger bahne sich an.

"TBR Football" schrieb, der Youngster fühle sich in London sehr wohl. Tottenhams Entscheider trauen Tel, der in 20 Pflichtspielen lediglich drei Tore für das Team von Trainer Ange Postecoglou erzielte, demnach zukünftig den Durchbruch zu.

Tottenham sei demnach zwar nicht bereit, die im Leihvertrag verankerte Kaufoption in Höhe von 50 Millionen Pfund (umgerechnet rund 60 Millionen Euro) zu ziehen, würde angeblich aber 33,5 Millionen Pfund (40 Millionen Euro) zahlen. Für den FC Bayern würde das immerhin ein sattes Transfer-Plus bedeuten, flossen 2022 doch rund 20 Millionen Euro an seinen Ex-Verein Stade Rennes.

Nur 16 Tore für den FC Bayern

Nach München war Tel mit großen Vorschusslorbeeren gekommen. Lange Zeit glaubten die Verantwortlichen an sein Potenzial, inzwischen will man allem Anschein nach aber lieber eine Millionensumme durch einen Verkauf einnehmen.

Bis auf gute Ansätze in Joker-Einsätzen hinterließ Tel im Trikot des FC Bayern nämlich keinen bleibenden Eindruck. 16 Tore und sieben Vorlagen in 83 Pflichtspielen untermauern dies.

Auch wenn der Wunschtransfer von Bayer Leverkusens Ausnahmetalent Florian Wirtz geplatzt ist, wollen die Münchner in diesem Sommer noch in Sachen Neuzugänge nachlegen.

Vermelden Sportvorstand Max Eberl und Co. zunächst auf der Abgabenseite Vollzug, erhöht sich das Budget dafür entsprechend.