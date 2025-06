Gespräche laufen: Gittens vor BVB-Blitz-Abschied

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Gittens könnte den BVB zeitnah verlassen

Geht jetzt alles ganz schnell? Der BVB und Jamie Gittens könnten schon in den kommenden Tagen getrennte Wege gehen. Ein Premier-League-Gigant hat die Verhandlungen mit den Dortmundern über einen Transfer des Flügelstürmers angeblich eröffnet.

Von den bereits begonnenen Verhandlungen berichtet am Montag die englische Zeitung "The Telegraph". Am anderen Ende der Leitung befindet sich demnach Conference-League-Sieger FC Chelsea.

Dem Bericht zufolge wollen die Londoner den Transfer mit Vollgas vorantreiben. Ziel sei es, Gittens schon bei der in wenigen Tagen startenden Klub-Weltmeisterschaft (ab 15. Juni) im Kader zu haben. Als Ablösesumme nennt der "Telegraph" rund 50 Millionen Pfund (ca. 60 Mio. Euro) und mehr.

BVB bei Jamie Gittens gesprächsbereit

Für den FC Chelsea genießt der Gittens-Transfer deswegen so hohe Priorität, weil das Experiment mit Jadon Sancho wohl zu einem unschönen Ende kommen wird. Der Ex-BVB-Profi könnte von den Blues für 20 bis 25 Millionen Pfund fest von ManUnited verpflichtet werden. Die Londoner werden laut übereinstimmenden Meldungen aber eine Strafe in Höhe von fünf Millionen Pfund in Kauf nehmen und die vertragliche Kaufpflicht damit außer Kraft setzen.

Schon im Januar hatte der FC Chelsea beim BVB wegen eines potenziellen Gittens-Transfers angefragt. Damals wollten die Schwarz-Gelben von einem Verkauf aber noch nichts wissen. Das soll sich im Laufe der letzten Monate geändert haben. Dem Vernehmen nach ist der junge Engländer einer der Spieler, den die Dortmunder gerne zu Geld machen würden - wenn der Preis stimmt.

Wichtig ist ein Gittens-Transfer für Chelsea nicht nur aufgrund des sich anbahnenden Sancho-Abgangs, sondern auch aufgrund des sich ebenfalls abzeichnenden Abschieds von Christopher Nkunku. Der Ex-Leipziger war zuletzt bereits intensives Gesprächsthema auf dem internationalen Transfermarkt und wurde in diesem Zuge unter anderem mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.