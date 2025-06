Bundesliga-Konkurrent heiß auf Star von Bayer Leverkusen

IMAGO/UWE KRAFT

Jonas Hofmann (r.) war zuletzt bei Bayer Leverkusen unzufrieden

Der FC Augsburg soll ein Auge auf Mittelfeldakteur Jonas Hofmann von Bayer 04 Leverkusen geworfen haben.

Das berichtet der "kicker". Demnach habe Jonas Hofmanns in den letzten Monaten wenig zufriedenstellende Situation als Dauerreservist die Fuggerstädter auf den Plan gerufen.

Ein Wechsel des 23-maligen Nationalspielers zum FC Augsburg soll allerdings unwahrscheinlich sein. Hofmanns bis 2027 datierter Vertrag bei Bayer Leverkusen sei zu gut dotiert für die Augsburger, heißt es. Zu sehr großen finanziellen Abstrichen ist der 32-Jährige angeblich nicht bereit.

Zudem will Hofmann demnach zunächst abwarten, ob sich durch den Trainerwechsel bei der Werkself von Xabi Alonso hin zu Erik ten Hag seine persönliche Situation wieder bessert.

Momentan spreche alles dafür, dass Hofmann mit Bayer zunächst in die Vorbereitung auf die kommende Saison starten, sollte sich keine sportlich extrem reizvolle Aufgabe, beispielsweise bei einem anderen deutschen Top-Klub, auftun.

Unter Alonso war der gebürtige Heidelberger 2024/2025 immer mehr ins zweite Glied gerutscht. Wettbewerbsübergreifend absolvierte Hofmann unter dem Strich nur 17 Partien, drei Tore und zwei Vorlagen gelangen ihm dabei.

Bayer Leverkusen: Hofmanns "schwierige" Situation

Auch öffentlich hatte der frühere BVB-Profi seinen Unmut bereits geäußert. Er habe von Alonso nur "sehr wenig" Hinweise bekommen, warum er so wenig spiele, sagte Hofmann Ende April. "Fakt ist natürlich, dass ich noch zwei Jahre Vertrag habe und auch 33 werde im Sommer. Man muss realistisch bleiben. Aber die Situation ist sehr schwierig und ich will Fußball spielen."

Mit Blick auf seine guten Leistungen der Double-Spielzeit ergänzte er: "Ich finde es einfach sehr schwierig, wenn man ein großer Bestandteil war in der Vorsaison bei so einer erfolgreichen und einmaligen Saison und dann so außen vor gelassen wird."

Sollte es doch zu einem Wechsel kommen, wäre Hofmann Bayer Leverkusens nächster prominenter Abgang nach Jeremie Frimpong (FC Liverpool) und Jonathan Tah (FC Bayern).

Ausnahmentalent Florian Wirtz wird sich voraussichtlich ebenfalls dem FC Liverpool anschließen, weitere Verkäufe könnten folgen.