Neuzugang des 1. FC Köln erklärt pikanten Wechsel

Ísak Bergmann Jóhannesson zieht es von Fortuna Düsseldorf zum 1. FC Köln

Ísak Bergmann Jóhannesson ist ausgerechnet von Fortuna Düsseldorf zum 1. FC Köln gewechselt. Der isländische Nationalspieler begründete seinen Schritt anschließend in den Sozialen Medien.

Der 1. FC Köln hat Ísak Bergmann Jóhannesson vom Dauerrivalen Fortuna Düsseldorf losgeeist. Beim Bundesliga-Aufsteiger unterschrieb der zentrale Mittelfeldmann einen langfristigen Vertrag bis 2030.

Jóhannesson richtete sich am Sonntag auf Instagram persönlich an die Fans von Fortuna Düsseldorf, um seinen pikanten Wechsel auf die andere Rheinseite zu erklären.

"Ich weiß, dass nichts, was ich sagen werde, euch Fortuna-Fans beruhigen wird, aber ich verstehe eure Gefühle vollkommen", eröffnete der 22-Jährige sein Statement.

Jóhannesson führte aus: "Ich habe viel an euch gedacht, und diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber ein Junge hatte den Traum, in der Bundesliga zu spielen, und jetzt hat dieser Junge diese Chance."

Während der 1. FC Köln die vergangene Saison in der 2. Bundesliga auf dem ersten Tabellenplatz beendete, wurde Fortuna Düsseldorf lediglich Sechster.

"Meine Gefühle für den Verein sind immer noch dieselben"

"Ich weiß, dass viele von euch mich hassen werden, aber meine Gefühle für den Verein sind immer noch dieselben. Die Ausstiegsklausel wurde aktiviert und ich musste eine Entscheidung treffen", wandte sich Jóhannesson an die Fortuna-Fans.

Der Isländer dankte dem Verein und den Anhängern für die Unterstützung. Jóhannesson war 2023 vom FC Kopenhagen zu F95 gewechselt. Die beiden Jahre in Düsseldorf seien "einfach unglaublich" gewesen, machte der Mittelfeldmann klar.

"Wir hätten uns sehr gewünscht, mit Ísak in die nächste Saison zu gehen, allerdings war die Entwicklung absehbar. Nach seiner Leihe konnten wir einen so talentierten Spieler nur über die Gewährung einer Ausstiegsklausel weiter an die Fortuna binden. Aufgrund seiner insbesondere in dieser Saison starken Entwicklung war uns klar, dass er Erstligisten auf den Plan rufen würde", äußerte sich Klaus Allofs, Vorstand Sport & Kommunikation bei Fortuna Düsseldorf, in einem Klubstatement zum Transfer.