Ekitiké und Millot fehlen Frankreich bei der U21-EM

Frankfurt-Stürmer Ekitiké ist bei der U21-EM nicht dabei

Die Bundesligaspieler Hugo Ekitiké und Enzo Millot fehlen Titelkandidat Frankreich bei der U21-Europameisterschaft in der Slowakei.

Eintracht Frankfurts Stürmer Ekitiké, der mit einem Wechsel in diesem Sommer in Verbindung gebracht wird, laboriert an einer Rückenverletzung, Millot von Pokalsieger VfB Stuttgart verpasse die Endrunde "aus familiären Gründen", hieß es in einer Mitteilung des französischen Fußballverbandes FFF.

Ekitiké sei bereits mit der Verletzung ins Trainingslager nach Clairefontaine gereist, diese habe sich trotz der Behandlung durch den medizinischen Stab nicht verbessert, hieß es. Trainer Gérald Baticle nominierte Soungoutou Magassa (AS Monaco) und Djaoui Cissé (Stade Rennes) nach.

Dem französischen Nachwuchs fehlen damit weitere Stützen. Shootingstar Rayan Cherki von Olympique Lyon debütiert bei der A-Nationalmannschaft im Final Four der Nations League und lässt die EM aus. Ayyoub Bouaddi (OSC Lille), Eli Junior Kroupi (FC Lorient), Jérémy Jacquet und Arnaud Kalimuendo (beide Stade Rennes) waren nicht von ihren Vereinen für die Endrunde (11. bis 28. Juni) freigegeben worden.