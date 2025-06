Wer für den kaputten Rasen im Stadion des FC Bayern zahlt

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Auf dem heiligen Rasen des FC Bayern wurde nach dem CL-Finale lange gefeiert

Als am Samstagabend in der Allianz Arena, dem Heimstadion des FC Bayern, das Champions-League-Finale stattfand, dürften einige Verantwortliche mit Sorgen auf den Rasen geschaut haben, der durch einen Musikauftritt, das Spiel und vor allem den Platzsturm im Anschluss arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Denn: Schon am Mittwoch soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Münchner Stadion in der Nations League gegen Portugal spielen. Klappt das?

Der erste Champions-League-Titel für Paris Saint-Germain, den die Franzosen am vergangenen Samstagabend durch den 5:0-Erfolg über Inter Mailand eintüteten, wurde gleichsam von Spielern wie von Fans bejubelt. Die Anhänger stürmten nach dem Spiel gar Teile des Platzes in der Münchner Allianz Arena.

Dabei machten die PSG-Fans auch vor dem heiligsten im Stadion des FC Bayern nicht Halt: dem Rasen. Vor der Nordtribüne wurden mehrere Teile des Grüns als Souvenir entwendet. Das Problem: Schon am Mittwochabend (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker) steht in der Allianz Arena das nächste große Spiel an, wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft Portugal zum Halbfinale der Nations League empfängt.

Wird der Rasen bis dahin wieder bespielbar sein? Ja, sagt Arena-Chef Jürgen Muth. "Die beschädigte Fläche wird neu verlegt. Es besteht somit keine Gefahr für die Durchführung des Spiels am Mittwoch", beruhigt Muth bei "Sky".

Der Rasen im Stadion des FC Bayern war arg ramponiert

Auf der Webcam des FC Bayern ist bereits zu erkennen, dass die lädierten Stellen vollumfänglich ersetzt wurden, am Montagmittag wurden sie zudem mit Handrasenmähern in aller Vorsicht in Form gebracht.

Wer zahlt für den Rasen des FC Bayern?

Und: Dank der neuen Rasentechnik ist fast keine Anwuchszeit nötig, der so genannte Hybrid-Rollrasen mit eingewebten Kunststofffasern, der vom FC Bayern genutzt wird, ermöglicht eine schnelle Bespielbarkeit.

Doch wer bezahlt die Schäden eigentlich? Laut "Bild" springt vorerst die UEFA als Veranstalter des Champions-League-Finales in die Bresche, auch, weil diese vor dem Anpfiff die US-Rockband Link Park für einen Auftritt organisiert hatte, der den Belag in Mitleidenschaft zog.

Doch der Verband will sich die am Ende noch höheren Kosten offenbar von Finalsieger PSG wiederholen. Passieren soll das über Strafen für Platzsturm, die Beschädigung von Grün (und Tornetz) sowie den Einsatz von Pyrotechnik.

Wie teuer die UEFA bzw. später PSG der Rasentausch kommt, ist noch offen. Ein Kompletttausch, der Ende 2024 nach einem NFL-Gastspiel nötig war, soll rund 200.000 Euro gekostet haben. Da dieses Mal nur ein Sechstel betroffen ist, dürfte der Betrag weit darunter liegen.