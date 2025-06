Tätigt Real Madrid einen Mega-Transfer?

IMAGO/EPhotopress

Real Madrid beschäftigt sich offenbar mit Nicolò Barella (l.)

Real Madrid blickt auf der Suche nach einem Nachfolger für Luka Modric offenbar in Richtung Italien.

Wie das spanische Portal "todofichajes.com" berichtet, ist Nicolò Barella von Inter Mailand ein Transfer-Kandidat bei Real Madrid. Der zentrale Mittelfeldspieler besitzt bei den Nerazzurri noch einen langfristigen Vertrag bis 2029.

Laut dem entsprechenden Medienbericht sei die nötige Ablösesumme für den 28-Jährigen das "Haupthindernis" für Real Madrid. Demzufolge müssten die Königlichen einen geschätzten Betrag von 80 bis 100 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Ob Real Madrid für den Routinier so tief in die Tasche greifen würde, ist fraglich. Manchester City und der FC Liverpool aus der Premier League sollen Barella ebenfalls auf dem Zettel haben.

Der italienische Nationalspieler hatte einen großen Anteil daran, dass es Inter Mailand in dieser Saison bis in das Champions-League-Finale schaffte. Die bittere 0:5-Klatsche im Finale gegen Paris Saint-Germain konnte aber auch der Mittelfeld-Stratege nicht verhindern.

Hamann brachte Barella beim FC Bayern ins Spiel

Spannend: TV-Experte Dietmar Hamann hatte dem FC Bayern Anfang Mai eine Verpflichtung von Barella empfohlen.

"Ich habe jetzt drei, vier Spiele von ihm gesehen, das ist ein Weltklassespieler", schwärmte der Vize-Weltmeister bei "Sky".

Barella mache "andere besser und verdient glaube ich keine zehn Millionen Euro im Jahr. In München verdienen 15 Spieler mehr als er, aber er hat sie hergespielt über zwei Partien", urteilte Hamann. Der 51-Jährige spielte hierbei auf das Viertelfinal-Aus des FC Bayern in der Königsklasse gegen Inter Mailand an.

Eine Verpflichtung von Nicolo Barella sei derzeit "kein Thema" für den deutschen Rekordmeister, reagierte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund daraufhin im "Sky"-Interview auf das Hamann-Gedankenspiel.

Ob Real Madrid hingegen Ernst macht, bleibt abzuwarten. Die Königlichen verabschiedeten erst kürzlich ihre Vereinslegende Luka Modric.