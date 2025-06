DFB-Kapitän Kimmich träumt von großen Titeln

AFP/AFP/Kirill KUDRYAVTSEV

Joshua Kimmich steht vor seinem 100. Länderspiel für Deutschland

Kapitän Joshua Kimmich träumt kurz vor seinem Eintritt in den elitären Klub der Hunderter von großen Titeln mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

"Es sind noch ein paar Chancen da", sagte Kimmich am Montag in Herzogenaurach mit einem Lächeln: "Wir waren bei einigen Weltmeisterschaften nicht so erfolgreich. Das wollen wir natürlich besser machen."

Kimmich erreicht die magische Marke bei einem Einsatz am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im Nations-League-Halbfinale in München gegen Portugal.

Kimmich wartet noch auf einen großen Titel im DFB-Dress

Er wäre damit der 14. Spieler des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der mindestens 100. Länderspiele absolviert hat. Die anderen 13 Spieler sind alle Weltmeister geworden.

Nicht verpassen! Spielt die DFB-Elf im kleinen Finale der Nations League, überträgt RTL das Spiel am 8. Juni live im Free-TV sowie im Stream auf RTL+! Das Finale läuft unabhängig vom deutschen Abschneiden live im Free-TV bei RTL und auf RTL+. Um 15 Uhr wird das Spiel um Platz drei in Stuttgart angepfiffen, das Endspiel steigt um 21:00 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

"Ob es am Ende auch für den ganz großen Titel reicht, das weiß man nicht. Da spielen viele Faktoren eine Rolle", sagte Kimmich, der mit der DFB-Auswahl bisher nur den Confed Cup 2017 gewonnen hat. "Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die wir beeinflussen können, und ein Selbstverständnis entwickeln, dass wir die Top-Nationen schlagen können", sagte Kimmich.

Ein Titelchen in der Nationenliga wäre ein Anfang.