Bericht: Stiller von Real-Gerüchten "begeistert"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Verlässt Angelo Stiller den VfB Stuttgart?

Im Januar 2025 verlängerte Angelo Stiller seinen Vertrag beim VfB Stuttgart bis Ende Juni 2028, wenige Monate später kursieren allerdings hartnäckige Gerüchte, die den DFB-Star mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung bringen. Der Mittelfeldspieler selbst ist angeblich Feuer und Flamme, sich den Königlichen anzuschließen. Das behauptet ein Bericht aus Spanien.

Bei der Suche nach einem Spieler, der die Lücke füllt, die das Karriereende von Toni Kroos im Sommer 2024 ins Mittelfeld von Real Madrid gerissen hat, soll Angelo Stiller eine der Optionen sein, die in der spanischen Hauptstadt am höchsten gehandelt werden. Das berichtet die spanische "AS".

Der Zeitung zufolge soll man zwar weder in Richtung VfB Stuttgart noch bezüglich der Spielerseite Schritte unternommen haben, Stiller soll jedoch schlicht "begeistert" von der Idee sein, 2025/26 für Real zu spielen.

Sollte der Poker tatsächlich Fahrt aufnehmen, wird dem Bericht zufolge eine satte Ablöse fällig: Eine Offerte über 50 Millionen Euro wäre demnach notwendig, um Verhandlungen in Schwung zu bringen. Im Sommer 2026, so die "AS", soll eine Ausstiegsklausel Stiller ohnehin ermöglichen, den VfB gegen Zahlung von 36 Millionen Euro zu verlassen.

VfB Stuttgart angeblich gelassen

Besonders spannend soll ein Kauf von Stiller für Real auch sein, da der Kicker aus der Jugend des FC Bayern mit 24 Jahren noch jung ist und über reichlich Entwicklungspotenzial verfügt.

Angeblich soll man auf Sicht mit dem Gedanken spielen, 2026 einen Vorstoß bei Rodri (Vertrag bis 2027) von Manchester City zu wagen. Stiller wäre bis dahin allerdings mindestens eine gute Übergangslösung und könnte unter Beweis stellen, dass er sogar mehr sein kann.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der VfB an einem sehr langen Hebel sitzt: Trainer Sebastian Hoeneß betonte im Frühjahr, dass er mit Blick auf einen Stiller-Abgang keine Befürchtungen habe. "Angelo hat mit seiner Verlängerung ein klares Zeichen gesendet, unabhängig davon habe ich nicht das Gefühl, dass er wechseln möchte", sagte er im "kicker".