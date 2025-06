Helmer: Wirtz-Abgang ist "schlecht für die Bundesliga"

IMAGO/Jerry Andre

Thomas Helmer hat über seinen Ex-Klub, den FC Bayern, gesprochen

Der frühere Bundesliga-Profi Thomas Helmer hat klare Worte zum möglichen Abgang von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen gefunden. Dass sich der Shootingstar wohl eher dem FC Liverpool als dem FC Bayern anschließt, findet Helmer traurig.

FC Liverpool statt FC Bayern, so heißt es aller Voraussicht nach für Florian Wirtz. Lange wurde der deutsche Nationalspieler mit den Münchnern in Verbindung gebracht, am Ende scheinen aber die Engländer den Zuschlag zu bekommen.

Derzeit befinden sich der englische Meister und der entthronte deutsche Champion im Austausch über die Ablöse. Ein Abgang ist wahrscheinlich. Und zudem "sehr, sehr traurig", nicht nur für den FC Bayern, wie Thomas Helmer Helmer gegenüber "hochgepokert.com" betonte.

"Wenn Florian Wirtz in die Premier League geht, wäre das sehr schlecht für die Bundesliga. Für mich ist Wirtz zur Zeit einer der besten Offensivspieler überhaupt", sagte der frühere Bayern-Star und fügte an: "Für seine Mannschaft ist er vielleicht ein Tick wertvoller als Jamal Musiala, obwohl beide absolute Topspieler sind. Und dazu natürlich noch sehr jung."

Aber hätten Wirtz und Musiala überhaupt zusammen beim deutschen Rekordmeister funktioniert? "Wenn wir uns die Spiele von Wirtz und Musiala in der Nationalmannschaft angesehen haben, war einer oft wirklich gut und der andere nicht so sehr. Lag das daran, dass der andere dabei war? Oder daran, dass einer von beiden einfach nicht seinen Tag hatte?", fragte Helmer vielsagend.

Helmer: Wirtz passt gut zum FC Liverpool

"Wir wissen das nicht genau. Sie sind sich im Spielstil sehr ähnlich und spielen auf derselben Position ein vergleichbares Spiel." Der FC Bayern hätte deshalb mindestens mal das System ändern müssen, um beide einzubauen, mahnte der Ex-Profi. "Aber mit zwei solchen Talenten muss ein Trainer das hinbekommen. Das unterscheidet einen guten von einem großartigen Trainer", so Helmer weiter.

Nun aber geht es wohl ohnehin bei den Reds weiter, wohin Wirtz laut dem 60-Jährigen "hervorragend passen" wird. "Sie haben schon großartige Spieler, und von dem, was ich gesehen habe, glaube ich, dass er dort gut hineinpassen würde", sagte er.