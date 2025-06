Holt sich Kimmich den DFB-Rekord? Das sagt Matthäus

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Lothar Matthäus schwärmte von Joshua Kimmich

Joshua Kimmich macht bei der Fußball-Nationalmannschaft Jagd auf die Rekordmarke von Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler traut dem Spieler des FC Bayern die Bestmarke zu.

"Joshua Kimmich absolviert am Mittwoch sein 100. Länderspiel. Ich würde mich für ihn freuen, wenn er irgendwann meinen Rekord von 150 Einsätzen knackt", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Der 64-Jährige ergänzte: "Ich habe damals mit 19 Jahren mein erstes Länderspiel gemacht, aber mich erst mit 23 als ein wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft gefühlt."

Kimmich sei Matthäus "weit voraus". "Ich traue ihm zu, meinen Rekord zu brechen. Er ist auf und neben dem Platz ein absoluter Führungsspieler, seriös, leistungsstark und wurde bisher von größeren Verletzungen verschont", so der TV-Experte.

Beim Halbfinale in der Nations League am Mittwoch (21 Uhr im sport.de-Liveticker) bestreitet Kimmich sein 100. Länderspiel. Im "kicker" äußerte sich der 30-Jährige bereits zur Jagd auf Matthäus.

"Es muss vieles optimal laufen, um die 150 zu knacken: Man muss immer gesund sein. Man muss immer auf hohem Niveau liefern. Man braucht einen Trainer, der einen unterstützt. Und: Wir müssen bei Turnieren weiter kommen als in der Vergangenheit", sagte er und bemerkte anerkennend: "Er ging mit 39 in sein letztes Länderspiel, das ist schon eine Hausnummer."

Nicht verpassen! Spielt die DFB-Elf im kleinen Finale der Nations League, überträgt RTL das Spiel am 8. Juni live im Free-TV sowie im Stream auf RTL+! Das Finale läuft unabhängig vom deutschen Abschneiden live im Free-TV bei RTL und auf RTL+. Um 15 Uhr wird das Spiel um Platz drei in Stuttgart angepfiffen, das Endspiel steigt um 21:00 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Matthäus jedenfalls schwärmte in höchsten Tönen von Kimmich.

"Kimmich ist als Rechtsverteidiger und im Mittelfeld Weltklasse. Ich finde ihn im Zentrum am wichtigsten, dort bestimmt er den Rhythmus des Spiels. Als Rechtsverteidiger ist er nicht so in den Aufbau eingebunden", lobte er den Allrounder.

Dennoch rät Matthäus Bundestrainer Nagelsmann, Kimmich auf die rechte Seite zu stellen, da es keine Alternativen gibt. "Ich sehe dort keine andere Lösung, die mich überzeugt", so der Weltmeister von 1990.