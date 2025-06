Union Berlin verpflichtet Stürmer Ilic fest

Harry Langer/dpa

Bleibt bei Union Berlin: Andrej Ilic

Andrej Ilic bleibt beim 1. FC Union Berlin. Der zuvor ausgeliehene Mittelstürmer wechselt zum 1. Juli 2025 fest von OSC Lille zum Fußball-Bundesligisten.

Wie die Hauptstädter mitteilten, hatte beide Klubs zuvor eine Einigung erzielt.

In der zweiten Saisonhälfte avancierte Ilic zu einem entscheidenden Faktor im Offensivspiel der Köpenicker.

Der 25 Jahre alte serbische Angreifer, der im vergangenen Sommer zunächst auf Leihbasis aus Lille an die Alte Försterei gewechselt war, traf in den letzten 14 Saisonspielen siebenmal. Mit den sieben Treffern war Ilic der zweitbeste Torschütze im Union-Kader.

Unterschrift ausm Homeoffice ✍️🤩 pic.twitter.com/ItMXtZw96w — 1. FC Union Berlin (@fcunion) 2. Juni 2025

"Andrej hat sich in kurzer Zeit hervorragend in unser Team eingefügt, trotz einiger Auf und Abs in der Saison. Mit seinen Leistungen auf dem Platz hat er bewiesen, dass er uns nachhaltig weiterhelfen kann", sagte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball Männer des 1. FC Union Berlin.