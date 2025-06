Cerci glaubt an ihre EM-Chance

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Selina Cerci befindet sich vor der Frauen-WM in guter Form

Im Kampf um die EM-Kaderplätze hat Fußball-Nationalspielerin Selina Cerci ein einfaches Rezept.

"Ich werde Vollgas geben, wenn ich gebraucht werde und einfach da sein für die Mannschaft", sagte die Bundesliga-Torschützenkönigin der TSG Hoffenheim.

Bei der Generalprobe der DFB-Frauen in der Nations League am Dienstagabend (20.30 Uhr/ARD) in Wien gegen Österreich gibt es die letzte Bewährungschance vor Christian Wücks Kaderbekanntgabe am 12. Juni. Die Teilnahme am Turnier in der Schweiz (2. bis 27. Juli) sei "natürlich" ihr "Ziel", betonte die 25-Jährige: "Dafür werde ich alles tun."

Cerci muss in der DFB-Elf auf ungewohnter Position ran

Beim 4:0 gegen die Niederlande am Freitag hatte der Bundestrainer Cerci in der 68. Minute für Klara Bühl eingewechselt. Dass sie im Nationalteam anders als im Verein eher über die linke Seite spielen muss, sei "egal", ihr Credo laute: "Ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt und versuche, da mein Bestmögliches umzusetzen."

In der Liga gelang das zuletzt außerordentlich gut. Mit einem Dreierpack am letzten Spieltag zog die gebürtige Kielerin in der Torjägerinnen-Liste noch mit insgesamt 16 Saisontreffern mit Wolfsburgs Lineth Beerensteyn gleich.

Im DFB-Trikot erzielte sie in bislang acht Einsätzen vier Tore, drei davon beim 6:1-Kantersieg gegen Schottland im April.