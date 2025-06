BVB oder SGE? Bellingham-Entscheidung offenbar gefallen

IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Jobe Bellingham will offenbar zum BVB und nicht zu Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund oder Eintracht Frankfurt? Diese Frage stand bei Jude Bellinghams Bruder Jobe vom AFC Sunderland zuletzt im Raum. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist jetzt eine Entscheidung gefallen - zugunsten des BVB.

Das berichteten am späten Montagabend sowohl "Bild" als auch "Sky" unter Berufung auf eigene Informationen. Demnach seien sowohl die BVB-Verantwortlichen als auch die Entscheider von Eintracht Frankfurt bereits informiert.

Auch RB Leipzig, das sich ebenfalls um Jobe Bellinghams Dienste bewarb, soll inzwischen eine Absage kassiert haben. Die Sachsen galten in dem Poker aber ohnehin als Außenseiter, weil sie in der kommenden Saison nicht im internationalen Wettbewerb starten.

Für die Dortmunder Borussia bedeutet die Zusage des Profis aber nur den ersten Schritt hin zu einem Transfer. Nun stehen die Ablöseverhandlungen mit dem AFC Sunderland an.

Bellingham soll in seinem bis 2029 datierten Vertrag beim Premier-League-Aufsteiger zwar eine Ausstiegsklausel über 40 Millionen Euro haben.

Es gibt "Sky" zufolge aber eine Handschlag-Vereinbarung zwischen Sunderland und der Spielerseite, wonach er für eine geringere Summe gehen darf. Diese wird sich wohl auf 25 Millionen Euro fixe Zahlungen sowie erfolgsabhängige Boni in Höhe von fünf Millionen Euro belaufen, heißt es.

BVB arbeitet mit Hochdruck am Bellingham-Deal

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. arbeiten demnach nun mit Hochdruck an der Finalisierung des Deals. Den Dortmunder Wunschvorstellungen zufolge soll Bellingham bereits bei der anstehenden Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) im schwarz-gelben Trikot auflaufen.

Im Werben um Bellingham hatte der BVB zuletzt alles in die Waagschale geworfen. Zunächst reisten Kehl, Sport-Geschäftsführer Lars Ricken sowie Trainer Niko Kovac nach England, um dem 19-jährigen Top-Talent einen Wechsel schmackhaft zu machen.

Auch Klub-Boss Hans-Joachim Watzke warb Berichten zufolge dann vor Ort um Bellingham. Zudem soll Kehl den Spieler noch einmal in seinem Urlaub auf Ibiza aufgesucht haben - anscheinend mit Erfolg.