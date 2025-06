Union mischt offenbar bei Kiel-Angreifer mit

IMAGO/RHR-FOTO

Wechselt Shuto Machino (r.) im Sommer zum 1. FC Union Berlin?

Angreifer Shuto Machino könnte in der kommenden Spielzeit trotz des Abstiegs von Holstein Kiel in der Bundesliga bleiben. Soll er sich mit den Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach bereits in konkreten Gesprächen befinden, keimt nun offenbar auch das Interesse des 1. FC Union Berlin auf.

Der 1. FC Union Berlin mischt nach Angaben des Portals "transfermarkt.de" im Poker um Shuto Machino von Holstein Kiel mit. Die Köpenicker haben sich nach dem 25-Jährigen erkundigt, heißt es.

Der Japaner werde in der Hauptstadt als möglicher Ersatz für Angreifer Benedict Hollerbach betrachtet. Der 24-Jährige wechselt für zehn Millionen Euro zum Bundesliga-Konkurrenten 1. FSV Mainz 05. Den Rheinhessen war Mitte Mai von "Bild" derweil ebenfalls Interesse an Machino nachgesagt worden.

Konkreter soll Medienberichten zufolge allerdings das Werben von Borussia Mönchengladbach an Machino sein. Laut "Sky" führen die Gladbacher inzwischen Gespräche mit dem Japaner über einen möglichen Wechsel im Sommer. Die Verantwortlichen in Kiel sollen darüber informiert worden sein.

Streicht Holstein Kiel eine neue Rekordablöse ein?

Shuto Machino war in der abgelaufenen Saison Holstein Kiels torgefährlichster Angreifer. Ihm gelangen elf Tore und vier Vorlagen, womit er im Scorer-Ranking auf einer Stufe mit Bayern Münchens Superstar Jamal Musiala steht.

Sein Arbeitgeber ist angesichts des großen Interesses am Stürmer durchaus in guter Verhandlungsposition, um womöglich eine neue Rekordablösesumme zu erwirtschaften. Diese liegt aktuell noch bei drei Millionen Euro.

Machinos Vertrag ist bei den Störchen zudem noch bis 2027 datiert. Während "transfermarkt.de" eine Ablöse im "höheren einstelligen Millionenbereich" erwartet, seien laut "Sky" vier bis fünf Millionen Euro realistisch. Kiel soll dem TV-Sender bislang sechs bis sieben Millionen Euro fordern.