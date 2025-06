Neururer nagelt gegen DFB: "Unverschämtheit"

IMAGO/Markus Endberg

Peter Neururer ist mit der aktuellen Aufstiegsregelung unzufrieden

Die umstrittene Aufstiegsregelung von der Regionalliga in die 3. Liga sorgt weiter für Diskussionen. Nun schaltet sich auch Kult-Trainer Peter Neururer in die Debatte ein.

In einem Video-Statement, das vom FSV Zwickau veröffentlicht wurde, spricht der langjährige Bundesliga-Trainer Peter Neururer Klartext.

"Es ist eine Unverschämtheit, keinerlei Respekt den Meistern gegenüber. Wenn ich Meister werde in meiner Liga, dann habe ich das Recht, aufzusteigen - sogar die Verpflichtung seitens des Verbandes müsste da sein."

Hintergrund: Aus den fünf Regionalligen steigen insgesamt nur vier Teams auf. Seit 2019 gilt die Aufstiegsregelung, dass die Meister aus der Regionalliga Südwest und West automatisch hoch dürfen. Die Meister aus den Regionalligen Bayern, Norden und Nordosten bekommen abwechselnd einen weiteren Platz. Die anderen beiden Teams spielen in Playoffs gegeneinander und ermitteln den vierten Aufsteiger. Ein Meister guckt also in die Röhre.

Neururer nimmt den DFB in die Pflicht

Das hat zur Folge, dass immer wieder Teams aus dem Osten am Aufstieg scheitern, Lok Leipzig passierte dies nun zum zweiten Mal. Auch Energie Cottbus und BFC Dynamo traf es schon.

Vor wenigen Tagen sicherte sich der TSV Havelse nach drei Jahren die Rückkehr in die 3. Liga. Die Niedersachsen sicherten sich den vierten und letzten Aufstiegsplatz durch das 3:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung im Play-off-Rückspiel gegen den Traditionsklub 1. FC Lok Leipzig. Im Hinspiel hatten sich die beiden Regionalliga-Meister 1:1 getrennt.

"Die Regularien zu treffen, da sind wir leider beim DFB", sagte Neururer weiter. "Da sind einige Sachen sehr, sehr verstaubt. Die kümmern sich mehr um Dinge, die weit ein bisschen weg vom Fußball sind - vermarktungstechnische Art und so weiter. Dabei haben sie den Fußball vergessen."

Die Hoffnung hat er aber nicht aufgegeben: "Es wird auch mit Sicherheit irgendwann der Fall sein."

Inzwischen hat sich die Initiative Aufstiegsreform 2025 formiert. Sie fordern eine neue Aufstiegsregelung für die 3. Liga. Ihr angeschlossen haben sich mittlerweile über 20 Teams.