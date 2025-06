Medien: ten Hag schielt auf gleich zwei Flick-Stars

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Zieht es Flick-Schützling Torre (M.) zu Bayer Leverkusen?

Bundesliga-Vizemeister Bayer Leverkusen muss in diesem Transfer-Sommer auf gleich mehrere Abgänge wichtiger Spieler reagieren. Der neue Cheftrainer Erik ten Hag will seinen Kader gerne so früh wie möglich beisammen haben - und hat nun angeblich intern zwei Deals angeschoben. Die beiden Wunschspieler stehen beim FC Barcelona unter Vertrag.

Erik ten Hag hat es auch gleich zwei Spieler des spanischen Meisters FC Barcelona abgesehen, berichtet das Portal "Sempre Barca" mit Verweis auf eigene Informationen. Demnach denkt der neue Cheftrainer von Bayer Leverkusen über die Verpflichtungen von Andreas Christensen und Pablo Torre nach.

In beiden Fällen würde Barca wohl Gesprächsbereitschaft zeigen: Bei Christensen zeichnet sich dem Bericht zufolge ohnehin ein Abschied aus Katalonien an. Gerüchte über einen Wechsel haften schon länger am Dänen, der 2022 ablösefrei vom FC Chelsea nach Barcelona kam. In Leverkusen könnte er etwa die Nachfolge von Nationalspieler Jonathan Tah antreten, den es zum FC Bayern zieht.

Bayer Leverkusen müsste laut "Sempre Barca" eine Ablösesumme von 15 bis 20 Millionen Euro zahlen, um den Innenverteidiger unter Vertrag nehmen zu können. In Barcelona läuft sein Arbeitspapier im Sommer 2026 aus.

Verkorkste Saison für Christensen, Torre deutet Potenzial an

Christensen, in der Bundesliga noch aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach (2015 bis 2017) bekannt, spielte in der abgelaufenen Saison unter Cheftrainer Hansi Flick gezwungenermaßen nur eine untergeordnete Rolle, nachdem er in 2023/24 noch zum Stammpersonal gezählt hatte. Der 29-Jährige zog sich zu Saisonbeginn eine schwere Achillessehnenverletzung zu, die sogleich das Hinrunden-Aus bedeutete. Anfang Februar kam eine Muskelverletzung hinzu, sodass er erst im Endspurt der Saison wieder einsatzfähig war.

Im Fall von Mittelfeldspieler Pablo Torre denkt der FC Barcelona derweil laut "Sempre Barca" über ein Leihgeschäft nach. Möglich wäre, dass der interessierte Klub eine Kaufoption zugesichert bekommt.

Der 22-Jährige war als Jugendspieler von Racing Santander zu Barca gekommen. In der Saison 2023/24 noch an den FC Girona ausgeliehen, kam er unter Hansi Flick in der Meister-Saison immerhin auf zehn Einsätze in der Liga. Dabei gelangen ihm beachtliche sieben Scorerpunkte (drei Tore, vier Vorlagen). Auch Torres Vertrag ist nur noch bis 2026 datiert.