Heißes Aufsteiger-Duell um Tom Krauß?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Frank Zeising

Tom Krauß war in der Rückrunde an den VfL Bochum ausgeliehen

Tom Krauß blickt auf eine äußerst unbefriedigende Saison 2025/2026 zurück. In der Hinrunde spielte er als Leihspieler für Luton Town in der zweiten englischen Liga, in der Rückrunde für den VfL Bochum in der Bundesliga. Beide Mannschaften standen am Saisonende als Absteiger fest. Krauß selbst bleibt dem deutschen Fußball-Oberhaus aber wohl in jedem Falle erhalten.

Grundsätzlich besitzt der Mittelfeldspieler noch einen laufenden Vertrag bis 2027 beim 1. FSV Mainz 05. Dort spielte Tom Krauß allerdings unter Cheftrainer Bo Henriksen bis dato keinerlei Rolle, weshalb nun ein endgültiger Abschied von den Rheinhessen diskutiert wird.

Ganz oben auf der Liste der möglichen Abnehmer für den 23-Jährigen soll weiterhin der 1. FC Köln stehen. Dem Effzeh wird schon seit Wochen ein ernsthaftes Interesse am gebürtigen Leipziger nachgesagt.

Mittlerweile soll es nach "Sky"-Informationen sogar schon direkten Kontakt zwischen dem Spieler und dem neuen Kölner Sportdirektor Thomas Kessler gegeben haben. Laut dem TV-Sender verlief dieses Gespräch "sehr positiv", Krauß ist demnach offen für einen Wechsel in die Domstadt.

Werder Bremen und der HSV wohl ebenfalls an Krauß dran

Wie "Sky" weiter vermeldete, könnten aber zwei andere Bundesliga-Klubs dem 1. FC Köln in der Personalie noch reingrätschen.

So sollen mit Werder Bremen und dem Kölner Mitaufsteiger Hamburger SV gleich zwei Vereine aus dem Norden an Krauß interessiert sein, der sich im Bochumer Abstiegskampf vor allem mit großem Einsatzwillen und Zweikampfstärke empfahl.

So weit wie die Kölner sollen sowohl Werder als auch der HSV zwar noch nicht in den Gesprächen mit dem Mittelfeldmann sein. Sollten die Klubs aber richtig in die Vollen gehen beim Noch-Mainzer, könnte sich noch ein echtes Tauziehen um den ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler entwickeln.