Spannendes Hertha-Gerücht offenbar "Blödsinn"

IMAGO/Ben Peters

Miles Leaburn ist wohl kein Thema bei Hertha BSC

Angreifer Miles Leaburn vom englischen Zweitliga-Aufsteiger Charlton Athletic steht entgegen anderslautender Gerüchte offenbar nicht vor einem Wechsel zu Hertha BSC.

"Bild" zufolge seien entsprechende Spekulationen "Blödsinn". Hertha BSC suche zwar einen Mittelstürmer, könne aber lediglich eine Leihgebühr oder einen ablösefreien Transfer stemmen. Für Miles Leaburn hingegen steht eine Ablösesumme in Höhe von 3,5 Millionen Euro im Raum, er sei daher nie Thema in Berlin gewesen, heißt es.

Der 1,96-Meter-Hüne gehörte in der abgelaufenen Drittliga-Saison in England zum erweiterten Stammpersonal seines derzeitigen Arbeitgebers, fehlte im Endspurt der Spielzeit aber verletzungsbedingt.

Unter dem Strich gelangen dem 21-Jährigen immerhin zehn Treffer in 32 Pflichtspielen für Charlton Athletic. Dazu kommen drei Vorlagen.

Hertha BSC will nach einer schwachen Saison in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga wieder weiter oben angreifen.

Mit Sebastian Grönning (FC Ingolstadt), Niklas Kolbe (SSV Ulm) sowie Leon Jensen (Karlsruher SC) stehen drei externe Neuzugänge bereits fest. Weitere sollen und werden dazu kommen.

Hertha BSC: Zwei Rückholaktionen vom Tisch?

Zwei Rückholaktionen sind aber wohl (vorerst) vom Tisch: Eine erneute Verpflichtung von Haris Tabakovic wurde zwar offenbar diskutiert. Laut "Bild" sei der inzwischen für die TSG 1899 Hoffenheim tätige Angreifer aber schlicht "nicht bezahlbar".

Bereits im Januar hatte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber gegenüber dem "Berliner Kurier" eine mögliche Rückholaktion als "eher schwierig" bezeichnet. "Wir müssen auf unser Budget achten."

Tabakovics Gehalt soll sich durch den Wechsel nach Hoffenheim im vergangenen Sommer nahezu verdoppelt haben. Zudem ist sein Vertrag im Kraichgau noch bis 2027 datiert, eine Ablöse wäre also fällig.

Unrealistisch ist offenbar auch eine Rückkehr von Torhüter Marcel Lotka, dessen Vertrag bei der U23 von Borussia Dortmund am 30. Juni ausläuft.

Lotka könnte nur dann zu Hertha BSC wechseln, sollte die Alte Dame noch einen Keeper abgeben, hieß es.