Ronaldo und seine Horror-Bilanz gegen Deutschland

WM 2014: Frust bei Cristiano Ronaldo, Jubel bei der deutschen Mannschaft

Cristiano Ronaldo wird als einer der erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Doch was dem portugiesischen Superstar in seiner legendären Karriere bislang noch nicht gelungen ist, ist ein Sieg gegen die deutsche Nationalmannschaft. Die bisherigen Aufeinandertreffen mit der DFB-Elf lesen sich aus der Sicht von CR7 gar wie eine Horror-Bilanz.

Cristiano Ronaldo will es auch im Alter von 40 Jahren weiterhin wissen. Der Angreifer greift in dieser Woche nach dem nächsten Titel in seiner Karriere. Denn: CR7 will mit Portugal nach 2019 erneut die Nations League gewinnen.

Im Halbfinale (Mittwoch, 21 Uhr im sport.de-Liveticker) trifft Ronaldo mit der Selecao auf Deutschland.

Nicht verpassen! Spielt die DFB-Elf im kleinen Finale der Nations League, überträgt RTL das Spiel am 8. Juni live im Free-TV sowie im Stream auf RTL+! Das Finale läuft unabhängig vom deutschen Abschneiden live im Free-TV bei RTL und auf RTL+. Um 15 Uhr wird das Spiel um Platz drei in Stuttgart angepfiffen, das Endspiel steigt um 21:00 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Die DFB-Elf erweist sich für CR7 bislang aber als Kryptonit. Die Bilanz: Fünf Spiele, fünf Niederlagen. Enttäuschungen statt Glanzstunden. Frust statt "Suiii". sport.de blickt auf die bisherigen Duelle zwischen Ronaldo und der DFB-Elf:

Fußball-WM 2006 | Spiel um Platz 3 - Ergebnis: 1:3

Erstmals steht Ronaldo der deutschen Nationalmannschaft im Spiel um Platz 3 der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 gegenüber.

Im "kleinen Finale" von Stuttgart spielt sich vor allem ein Youngster in den Vordergrund: Bastian Schweinsteiger. Der damals 21-Jährige avanciert mit einem Doppelpack (56./78.) zum Matchwinner. Die DFB-Elf profitiert zudem von einem Eigentor von Petit (61.). Der Ehrentreffer von Nuno Gomes (88.) bleibt reine Ergebniskosmetik.

Schweinsteiger (l.) und Ronaldo (r.) bei der WM 2006

Während sich die Mannschaft von Jürgen Klinsmann die Bronzemedaille sichert, geht CR7 mit Portugal leer aus. Die Halbfinal-Teilnahme in Deutschland soll trotzdem das bis dato beste Abschneiden von Ronaldo bei einer Weltmeisterschaft bleiben.

Fußball-EM 2008 | Viertelfinale - Ergebnis: 2:3

Spannender geht es bei der Europameisterschaft 2008 zu. Portugal und Deutschland stehen sich hier im Viertelfinale gegenüber. Beide Teams gelten als Mitfavoriten auf den Titel. In Basel ist es erneut Schweinsteiger, der Ronaldo die Show stiehlt. Der Profi des FC Bayern ist an allen drei deutschen Treffern beteiligt, eröffnet in der 22. Spielminute selbst den Torreigen.

Nach dem 2:0 durch Miroslav Klose (26.) ist es Ronaldo, der in Minute 40 zunächst aus halblinker Position am damaligen DFB-Keeper Jens Lehmann scheitert. Der Nachschuss von Nuno Gomes sitzt - Portugal hofft. Allerdings stellt Michael Ballack den alten Abstand nach dem Seitenwechsel (61.) wieder her.

Hélder Postiga sorgt mit seinem Anschlusstreffer (87.) in der Schlussphase noch einmal für Spannung. Doch Deutschland bringt den knappen Vorsprung über die Zeit.

Für Ronaldo, der wenige Wochen zuvor mit Manchester United erstmals in seiner Karriere die Champions League gewonnen hat, endet die EM 2008 an diesem Abend im St. Jakob-Park.

Fußball-EM 2012 | Gruppenphase - Ergebnis: 0:1

Ronaldos nächster EM-Auftritt ist erneut gegen Deutschland. Beide Schwergewichte stehen sich am ersten Gruppenspieltag der Europameisterschaft 2012 gegenüber. CR7 führt Portugal inzwischen als Kapitän auf dem Rasen und spielt für Real Madrid. Allerdings bleibt der Superstar gegen die DFB-Elf abermals blass.

Ohnehin agiert die portugiesische Selecao gegen Deutschland passiv, fokussiert sich in erster Linie auf die Defensivarbeit. Mario Gómez köpft die deutsche Auswahl in der 72. Minute in Führung.

Danach läuft Portugal noch einmal an, doch sowohl CR7 als auch seine Teamkollegen können DFB-Schlussmann Manuel Neuer nicht mehr überwinden.

Portugal (2:4 n.E. gegen Spanien) und Deutschland (1:2 gegen Italien) verlieren bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine später jeweils im Halbfinale.

Fußball-WM 2014 | Gruppenphase - Ergebnis: 0:4

Zum Auftakt der Fußball-WM 2014 setzt es für Ronaldo und Co. gegen die DFB-Elf nicht weniger als eine Packung. Nach den Treffern von Thomas Müller (12., 45.+1) und Mats Hummels (32.) sowie der Roten Karte für Pepe (37.) ist das Gruppenduell bereits zur Halbzeit vorentschieden. Nach dem Seitenwechsel folgt noch Müllers dritter Streich (78.).

Bezeichnend: Ronaldo scheitert in der Schlussphase bei einem Freistoß aus rund 35 Metern an der deutschen Ein-Mann-Mauer bestehend aus Philipp Lahm.

"Wir haben schon in der ersten Halbzeit das Spiel verloren, in der zweiten Halbzeit war nichts mehr zu retten", urteilt Portugals Nationalcoach Paulo Bento nach dem Schlusspfiff.

Nach einem 2:2 gegen die USA und einem 2:1-Sieg gegen Ghana scheitern Ronaldo und Co. als Gruppendritter bereits in der Vorrunde. Deutschland wird Weltmeister.

Fußball-EM 2021 | Gruppenphase - Ergebnis: 2:4

2021 ist der weltmeisterliche Glanz der DFB-Auswahl längst verblasst. Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 und der Auftaktniederlage gegen Frankreich (0:1) bei der paneuropäischen EM 2021 steht das Team von Joachim Löw im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal massiv unter Druck. Doch Ronaldo und Co. können daraus kein Kapital schlagen.

Der Superstar verliert auch im fünften Duell mit Deutschland. 2:4 heißt es nach 90 Minuten in München. Dabei gelingt Portugal ein Auftakt nach Maß. Ronaldo trifft in der 15. Minute erstmals gegen die DFB-Elf.

EM 2021: Ronaldo jubelt nur kurz

Der Jubel währt jedoch nicht lange. Eigentore von Ruben Dias (35.) und Raphael Guerreiro (39.) lassen die Partie kippen. Kai Havertz (51.) und Robin Gosens (60.) legen nach der Pause nach. Diogo Jota (67.) verwertet eine CR7-Vorlage zum Schlusspunkt.

Der Europameister von 2016 muss sich mit 2:4 geschlagen geben. Portugal scheitert im Achtelfinale an Belgien (0:1), Deutschland an England (0:2).

Und so wartet Ronaldo weiterhin auf seinen ersten Sieg gegen die deutsche Nationalmannschaft ...