HSV stellt neue Trainer ein

Lukas Pfeiffer betreut künftig die U21 des HSV in der Regionalliga Nord

Nach dem gelungenen Bundesliga-Aufstieg hat der Hamburger SV zahlreiche Personal-Entscheidungen im Nachwuchsbereich getroffen. Zwei Mannschaften bekommen neue Cheftrainer.

Der HSV hat am Dienstagvormittag seine Trainerbesetzung für den Juniorenbereich bekannt gegeben. Sechs von insgesamt acht Cheftrainer behalten nach Angaben des Aufsteigers einen Posten im Nachwuchsbereich.

Veränderungen betreffen die U21- und die U19-Auswahl. Die U21-Mannschaft wird künftig von Lukas Pfeiffer betreut.

Der 34-Jährige war im vergangenen Jahr an die Elbe gewechselt, wo er die U19-Auswahl als Cheftrainer betreute. Unter Pfeiffer hatte der HSV-Nachwuchs die Vorrunden-Gruppenphase der DFB-Nachwuchsliga als Tabellendritter abgeschlossen, über die Hauptrunde qualifizierte sich das Team dann für die K.o.-Phase. Dort war nach einem Sieg gegen den KSC im Achtelfinale schließlich in der Runde der letzten Acht gegen den 1. FC Köln Schluss.

Bei der U21-Auswahl der Rothosen folgt Lukas Pfeiffer nun auf Soner Uysal, der dem Trainerteam aber weiterhin angehören wird.

Veränderungen auch in der U16 und U17 des HSV

Die U19-Mannschaft wird künftig von Oliver Krause trainiert. Der 41-Jährige arbeitete bis zuletzt bei Standard Lüttich, wo er die U23 zunächst als Co- und anschließend als Cheftrainer betreute.

Krause, Inhaber der Pro-Lizenz, hatte zuvor bereits Erfahrungen als Nachwuchstrainer bei Arminia Bielefeld und dem FC Schalke 04 gesammelt, ehe er im vergangenen Sommer nach Belgien gezogen war.

Wie der HSV außerdem mitteilte, rückt der bisherige U16-Coach Tim Reddersen mit seiner Mannschaft in die U17 hoch. Wie es mit dem bisherigen U17-Trainer Dennis Baraznowski in Hamburger weiter geht, ist derweil noch nicht klar. Die U16-Auswahl der Norddeutschen wird unterdessen künftig von Luca Zampolin betreut, der bis zuletzt die U19 der TuS Königsdorf trainiert hatte.

Julia Brinkschröder, Leiterin Strategie und Trainerentwicklung beim Hamburger SV, zu den getroffenen Entscheidungen im Nachwuchsbereich: "Wir haben zuallererst die Performance unser Trainer bewertet, die wir ja die ganze Saison eng über begleitet haben. Daraus ergab sich die Erkenntnis, dass wir in fast allen Fällen in derselben Konstellation auf der Ebene der Cheftrainer so weiterarbeiten und unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen möchten."