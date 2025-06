Gerüchte um irre Offerte für Antonio Rüdiger

IMAGO/Alberto Gardin

Verlässt Antonio Rüdiger Real Madrid?

Antonio Rüdiger hat sich in Reihen von Real Madrid eindeutig zu einem der besten Innenverteidiger der Fußball-Welt gemausert, das aufbrausende Gemüt des 32-jährigen DFB-Stars hat zuletzt zwar angeblich dafür gesorgt, dass man sogar eine Trennung in Betracht gezogen haben soll. Jüngst war jedoch plötzlich sogar die Rede von einer Verlängerung. Eine irre Offerte könnte Rüdiger allerdings den Kopf verdrehen.

Antonio Rüdiger soll "in den letzten Stunden ein sehr attraktives Angebot" aus der extrem finanzstarken saudi-arabischen Pro League erhalten haben. Das berichtet "Don Balon".

Demnach soll ein nicht näher genannter Klub dem Defensiv-Star ein Gehalt offeriert haben, das seine derzeitigen Bezüge bei Real Madrid um das Dreieinhalbfache übertrifft. Zudem soll ein Kontrakt über zwei Jahre mit einer Option auf ein weiteres geboten worden sein.

Rahmendaten, die Rüdiger durchaus einen Abschied von madrilenischen Starensemble schmackhaft machen könnten.

Dem Bericht zufolge war es zwar immer Rüdigers Wunsch, auch über das Ende seines bis Sommer 2026 datierten Vertrags die Fußball-Schuhe für die Königlichen zu schnüren, das vermeintlich neue Mega-Angebot könnte an diesem Umstand jedoch rütteln.

Der Ball soll bei Real Madrid liegen

Der Ball, so "Don Balon", liegt nun bei Madrids Präsident Florentino Pérez, der entscheiden muss, ob man Rüdiger ebenfalls einen Vertrag zu verbesserten Konditionen anbietet oder den Verlust Rüdigers in Betracht zieht. Das Salär, das Rüdiger wohl in Saudi-Arabien kassieren könnte, wird Real aber keinesfalls bieten.

Rüdiger bestritt bislang 151 Pflichtspiele für Real Madrid. Dabei erzielte der gebürtige Berliner sieben Tore. In seiner Karriere war der einstige Jugendspieler des BVB zudem für den VfB Stuttgart, die AS Rom und den FC Chelsea aktiv.