MLS-Wechsel incoming? Spannende USA-Aussagen von Müller

Thomas Müller ist nach der Klub-WM vertragslos

Thomas Müller befindet sich derzeit in der letzten Mini-Vorbereitung seiner aktiven Karriere beim FC Bayern. Der deutsche Meister trainiert derzeit fleißig für die bevorstehende Klub-Weltmeisterschaft, die für die Münchner am 15. Juni mit dem Gruppenspiel gegen Auckland City FC so richtig losgehen wird. Ist die Klub-WM in den USA nur der Beginn eines längeren Amerika-Aufenthaltes für den Ur-Bayer Müller?

Seitdem klar ist, dass der FC Bayern den nach der Klub-WM auslaufenden Vertrag mit Thomas Müller nicht weiter verlängern wird, wird über die sportliche Zukunft des 35-Jährigen heftig spekuliert. Immer wieder wird der Weltmeister von 2014 dabei auch mit einem Wechsel in die Major League Soccer (MLS) in Verbindung gebracht.

Passend dazu hat sich Müller nun in seinem Newsletter über die USA geäußert, wo er "viel Potenzial" in Sachen Fußball sieht. In Bezug auf die Klub-Weltmeisterschaft schrieb der Rekordspieler des FC Bayern: "Den Austragungsort Amerika finde ich zusätzlich spannend. Vielleicht können wir ja einen kleinen Fußball-Hype-Train starten. Auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2026."

Der Offensivspieler schloss seine Gedanken mit der vieldeutigen Aussage: "Schauen wir mal, wie sich das anfühlt."

Müller mit Los Angeles FC in Verbindung gebracht

Klar, dass der erfolgreichste Titelsammler der deutschen Fußballgeschichte damit die Spekulationen um seine weitere fußballerische Zukunft damit nur noch weiter befeuert.

In der jüngeren Vergangenheit wurden schon mehrere MLS-Teams mit Thomas Müller in Verbindung gebracht, darunter vor allem Los Angeles FC als Partnerverein des FC Bayern.

Der 13-malige deutsche Meister hatte zuletzt aber an mehreren Stellen betont, sich nun auf sein letztes großes Turnier im Trikot des FC Bayern konzentrieren zu wollen, ehe er sich für einen konkreten Zukunftsweg ab der zweiten Jahreshälfte entscheidet.